“حبيبي يما رح نفرح غصباً عنهم”.. لحظة إعادة اعتقال أسيرين فور الإفراج عنهما بعد قضاء 6 سنوات (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو، اليوم الخميس، لحظة إعادة اعتقال قوات الاحتلال للأسيرين عمار الرجبي وزيد أبو هدوان فور الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي بعد أن أمضيا محكوميتهما المحددة بـ6 سنوات.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الأسيرين محمود أبو هدوان (26 عاما) من سكان حي باب المغاربة وعمار خالد محمد الرجبي (28 عاما) من البلدة القديمة كانا من المقرر إطلاق سراحهما اليوم الخميس” لكن قوات الاحتلال قد حولتهما للتحقيق في مركز (المسكوبية) بدعوى وجود ملفات أخرى تتضمن اتهامات جديدة.

وأظهر الفيديو كلًا من الرجبي وأبو هدوان لحظة اقتيادهما من قبل وحدة من الأمن الإسرائيلي بشكل منفصل وكلاهما ينظر لأفراد عائلاته ويبتسم، فيما رددت العائلات عبارات تحفيزية لهما.

وقالت إحدى السيدات وهي تلوح بيدها للأسرى “حبيبي يما رح نفرح غصباً عنهم، كل الي بيعملوه عالفاضي، منصورين والله برضاهم أو غصباً عنهم حتطلعوا”.

وكان مكتب إعلام الأسرى أفاد بإعادة اعتقال الأسيرين فور الإفراج عنهما من سجن النقب بعد اعتقال دام 6 سنوات .

مكتب إعلام الأسرى : الاحتلال يعيد اعتقال الأسيرين عمار الرجبي وزيد أبو هدوان فور الإفراج عنهما من سجن النقب بعد قضاء 6 سنوات#إعلام_الأسرى#ثائرون_فلسطينيون — إعلام الأسرى (@AsraMediia) December 2, 2021

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المقدسيين أبو هدوان والرجبي، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية بلغ 4850 أسيرا، وسط معاناة كبيرة جرّاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 امرأة و225 طفلا.

ويعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة من أمراض مختلفة بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.