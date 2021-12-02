الاتحاد التونسي للشغل: السلطة الحقيقية بيد سعيّد ورئيسة الحكومة في وضع لا تحسد عليه

دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الخميس، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، مشددا على أهمية الكشف عن “الصعوبات والأزمات الحقيقية التي تمر بها تونس”.

وأضاف الطبوبي في تصريحات صحفية “للأسف الشديد مازلنا في نفس ثقافة التعامل ونفس طريقة الاتصال والتواصل، الشعب التونسي لا يحب أن تكذب عليه”، لافتا إلى ضرورة “قول الحقيقة وشرح الطريق الذي تسير فيه الحكومة”.

وقال إن رئيسة الحكومة في وضعية لا تحسد عليها لأن السلطة بيد رئيس الجمهورية.

وأضاف أن الوضع معقد والواقع العالمي له تداعيات على البلاد، مشيرا إلى أنه لم تتم دعوة الاتحاد لمناقشة خطة الإنعاش الاقتصادي.

ورأى أنه كان هناك فرصة مع الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز، وقال “أتمنى ألا نندم على تفويتها”.

والسبت الماضي، أعلن أمين اتحاد الشغل رفضه المساندة المطلقة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، رغم أن الاتحاد أكد مرارا أنه يساند هذه الإجراءات التي يرى أنها ستصحح أخطاء السنوات العشر الماضية.

وكان الرئيس التونسي أعلن إجراءات استثنائية بموجب ما قال إنه تفعيل للمادة 80 من الدستور، وشملت تعليق أعمال البرلمان وحلّ الحكومة، قبل أن يصدر في 22 سبتمبر/أيلول المرسوم 117 الذي أتاح له الاستحواذ على كل السلطات، وهو ما رأت فيه قوى سياسية عدة انقلابا على الدستور وضربا للمسار الديمقراطي.

وتتواتر مواقف الأحزاب التونسية الداعية إلى استعادة المسار الديمقراطي.

وقبل أيام أعلن رئيس البرلمان التونسي المعلّقة أعماله، راشد الغنوشي، أن “البرلمان عائد شاء من شاء وأبى من أبى”، دون توضيح كيفية ذلك.