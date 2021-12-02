بسبب الأويغور.. تويتر تلغي آلاف الحسابات

أعلنت شركة تويتر، اليوم الخميس، أنّها ألغت من على منصّتها للتواصل الاجتماعي نحو 3500 حساب لأنها كانت تُستخدم في عمليات دعاية سياسية لحساب حكومات عدّة أبرزها مناهضة لأقلية الأويغور المضطهدة في الصين.

وقالت المنصة إنّ القسم الأكبر من هذه الحسابات (2048 حساباً) أغلقت لأنها كانت تنقل الخطاب الرسمي للحزب الشيوعي الصيني حول معاملة أقليّة الأويغور التي تؤكّد منظمات حقوقية أنّ حوالي مليون فرد من هذه الأقلية المسلمة محتجزون في معسكرات عمل قسري.

وأضافت أنّ مئات الحسابات الأخرى أُغلقت لارتباطها بشركة مقرّبة من الحكومة في مقاطعة شينجيانغ الصينية حيث يعيش معظم الأويغور.

أما الحسابات الأخرى التي ألغيت فكانت تروّج لعمل الحكومات في كلّ من المكسيك وروسيا وتنزانيا وأوغندا وفنزويلا.

وأعلن تويتر أيضاً أنّه سيطلق في مطلع 2022 “تحالف” يعنى بقضايا الاعتدال في منصته، وسيجمع بين أكاديميين ومنظمات غير حكومية وصحافيين وأعضاء من المجتمع المدني.

وأضافت الشركة أنّها لن تتحكّم بمواضيع البحث أو باستنتاجات مجموعة الخبراء في هذا الائتلاف.

وكانت شركة فيسبوك أعلنت، يوم الأربعاء، أنّها أحبطت عملية مدبّرة من الصين استخدمت حسابات مزيفة لتأجيج التوترات مع الولايات المتحدة.

وضاعفت الحسابات المزيّفة عدد الرسائل المنشورة على حساب وهمي لعالم أحياء سويسري نشرت عليه تغريدات كُتب فيها أنّ الولايات المتحدة تمارس ضغطًا على منظمة الصحة العالمية لكي تحمّل الصين مسؤولية تفشّي كوفيد-19.

وبعد أن رفضت أن تخضع لشروط بكين، قامت الحكومة الصينية بحجب مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب والموسوعة التشاركية ويكيبيديا بالإضافة إلى وسائل إعلام أجنبية عديدة وذلك بواسطة “جدار معلوماتي عظيم” بناه النظام الصيني.