أذربيجان تجري مناورات بمسيرات بيرقدار التركية (فيديو)

أجرى الجيش الأذري مناورات بالطائرات المسيرة من طراز بيرقدار تركية الصنع.

وأظهرت مشاهد نشرتها وزارة الدفاع الأذرية جانبا من المناورات التي شهدت إخراج مسيرات بيرقدار من حظائرها وتزويدها بالوقود والذخائر والتحكم بها من قبل عناصر بشرية.

كما تخللت المناورات استهداف مسيرات بيرقدار لأهداف معادية تمثيلية.

يُذكر أن مسيرات بيرقدار التي اشترتها باكو من أنقرة لعبت دورا هاما خلال معارك تحرير إقليم ناغورني كاراباخ من أرمينيا.

وتمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي فقدتها قبل 28 عاما بعد معارك ناجحة استمرت 44 يوما، وأسفرت عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وأعلنت شركة بايكار التركية للصناعات الدفاعية السبت الماضي أن المسيرة بيرقدار TB2 أكملت بنجاح 400 ألف ساعة طيران محققة رقما قياسيا في تاريخ الطيران التركي.

يُشار إلى أن بيرقدار بنوعيها الاستطلاعي والمسلح مصنعة من قبل بايكار بإمكانات وقدرات محلية خالصة.

وتُستخدم الطائرة حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.

وأكدت شركة بايكار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن عدد البلدان التي ستبيعها المسيّرة وصل إلى 13 بلدا.