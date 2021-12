ملك إسبانيا السابق الملاحق بقضايا فساد يظهر للمرة الأولى في أبوظبي

حضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول مباراة في بطولة كرة مضرب (تنس) دولية في مدينة أبوظبي، السبت، في ظهور نادر له في العاصمة الإماراتية بعد نحو عام ونصف العام من اختياره البلد الخليجي كمنفى على خلفية قضايا فساد.

وحضر الملك السابق مباراة للاعب الإسباني رافاييل نادال بعد أقل من أسبوع على إعلان القضاء السويسري إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق في البلاد ومنها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

"Spain's former king Juan Carlos I was spotted at a tennis tournament in Abu Dhabi on Saturday (Dec 18), days after Swiss prosecutors closed a US$100 million corruption case against him for lack of evidence."https://t.co/vRqZxJVAMM — Justin 'International Anti-Corruption Day' Coleman (@DemopJ) December 18, 2021

وفي أغسطس/آب 2020 ، أعلن متحدث باسم القصر الملكي أن خوان كارلوس (83 عاما) “توجه إلى دولة الإمارات في الثالث من الشهر ذاته حيث ما يزال موجودا” بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يظهر الملك السابق في مناسبات علنية في الإمارات منذ ذلك الحين.

#Spain's former king Juan Carlos (L) attends the third-place play-off match of a Tennis Championship in Abu Dhabi on December 18, 2021. Rare appearance in the #UAE, where he chose to be exiled in August 2020 after many, many copprution cases. pic.twitter.com/WYeqwMFkyD — Mohamad Ali Harissi (@aleeharissi) December 18, 2021

وأعلن خوان كارلوس في 3 أغسطس 2020 مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس بعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة تدعي كورينا لارسن.

وفي 6 أغسطس 2018، فتح القضاء السويسري دعوى جنائية بتهمة “غسل الأموال المشدد” بعد نشر مقالات صحفية تفيد بأن ملك إسبانيا السابق تلقى “عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية”.

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

The cloud of legal woes hanging over Spain’s emeritus king Juan Carlos is starting to clear after the Swiss justice system shelved a probe into a $100 million payment. A harassment suit by an ex-lover may now pose the biggest threat to the former monarch https://t.co/gRCO64HUZL — El País English Edition (@elpaisinenglish) December 18, 2021

وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضًا عن تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة (كورينا زو ساين فيتغنشتاين) ما يقارب 9 ملايين دولار أمريكي من الكويت والبحرين.

وخلص مكتب المدعي العام في جنيف، الإثنين الماضي، في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات إلى أن “كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية” وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك “بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع”.

وسيتحمل المتهمون وبينهم ملك إسبانيا السابق تكاليف الإجراءات البالغة 200 الف فرنك سويسري (192 الف يورو).

ويلاحق خوان كارلوس في إسبانيا بتهم فساد أخرى. وأفاد مقربون منه أنه يرغب في العودة الى بلده.