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سياسة|الإمارات

ملك إسبانيا السابق الملاحق بقضايا فساد يظهر للمرة الأولى في أبوظبي

ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس خلال حضوره مباراة كرة مضرب في أبوظبي اليوم (AFP)
18/12/2021-|آخر تحديث: 19/12/202112:40 AM (مكة المكرمة)

حضر ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول مباراة في بطولة كرة مضرب (تنس) دولية في مدينة أبوظبي، السبت، في ظهور نادر له في العاصمة الإماراتية بعد نحو عام ونصف العام من اختياره البلد الخليجي كمنفى على خلفية قضايا فساد.

وحضر الملك السابق مباراة للاعب الإسباني رافاييل نادال بعد أقل من أسبوع على إعلان القضاء السويسري إغلاق التحقيق في أصول ملك إسبانيا السابق في البلاد ومنها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي.

 

وفي أغسطس/آب 2020 ، أعلن متحدث باسم القصر الملكي أن خوان كارلوس (83 عاما) “توجه إلى دولة الإمارات في الثالث من الشهر ذاته حيث ما يزال موجودا” بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم يظهر الملك السابق في مناسبات علنية في الإمارات منذ ذلك الحين.

وأعلن خوان كارلوس في 3 أغسطس 2020 مغادرته إسبانيا لتجنب الإضرار بحكم ابنه الملك فيليبي السادس بعد تخليه عن العرش وسط اتهامات بالفساد متصلة بتصريحات عشيقة سابقة تدعي كورينا لارسن.

وفي 6 أغسطس 2018، فتح القضاء السويسري دعوى جنائية بتهمة “غسل الأموال المشدد” بعد نشر مقالات صحفية تفيد بأن ملك إسبانيا السابق تلقى “عمولات غير قانونية في سياق العقود العامة التي حصلت عليها شركات إسبانية”.

وكان يشتبه في أن تكون هذه العمولات مرتبطة بتوقيع عقد من قبل شركات إسبانية لبناء قطار سريع يربط المدينة المنورة بمكة في السعودية.

وذكرت النيابة أن التحقيق كشف أيضًا عن تحويلات أخرى تلقاها خوان كارلوس الأول أو عشيقته السابقة (كورينا زو ساين فيتغنشتاين) ما يقارب 9 ملايين دولار أمريكي من الكويت والبحرين.

وخلص مكتب المدعي العام في جنيف، الإثنين الماضي، في ختام تحقيق استمر ثلاث سنوات إلى أن “كل هذه التحويلات لم تكن موثقة بما فيه الكفاية” وأن التحقيق لم يسمح مع ذلك “بإثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المدفوع من السعودية والعقود المتعلقة ببناء شبكة قطار سريع”.

وسيتحمل المتهمون وبينهم ملك إسبانيا السابق تكاليف الإجراءات البالغة 200 الف فرنك سويسري (192 الف يورو).

ويلاحق خوان كارلوس في إسبانيا بتهم فساد أخرى. وأفاد مقربون منه أنه يرغب في العودة الى بلده.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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