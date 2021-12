“كير” يتهم الاستخبارات الإسرائيلية بالتجسس على المجتمع الإسلامي في أمريكا (فيديو)

اتهم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إسرائيل بالتجسس على أبناء المجتمع الإسلامي الأمريكي عقب الكشف عن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة برومين إقبال مسؤول كير السابق الذي اتهمه المركز بالتجسس لصالح كيانات معادية للمسلمين.

وغرد مجلس كير عبر حسابه على موقع تويتر “كان لجماعة الكراهية المعادية للمسلمين التي تجسست علينا وعلى منظمات إسلامية أخرى صلة بالاستخبارات الإسرائيلية”.

The anti-Muslim hate group that spied on us and other Muslim organizations had connections to #Israeli intelligence. Our intelligence community must investigate Israeli involvement in espionage targeting American citizens.#Islamophobia https://t.co/IIn6qNKwIv

— CAIR National (@CAIRNational) December 18, 2021