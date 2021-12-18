بعد 417 يوما.. “مقاطعة المنتجات الفرنسية” تعود إلى الصدارة عربيا ودعوات لتصعيد الحملة

عاد وسم (#مقاطعة_المنتجات_الفرنسية) إلى تصدّر لائحة الأعلى تداولًا في مصر وعدد من الدول العربية، تزامنًا مع تصاعد التضييق على المسلمين وإغلاق باريس عددًا من المساجد.

ويُرفق الناشطون الوسم بعدد أيام الحملة الإلكترونية منذ بدايتها، وقد استمرت منذ 417 يومًا، أي نحو 14 شهرًا.

وكان المدونون قد أطلقوا الحملة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، عندما شهدت فرنسا نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد (ﷺ) على واجهات مبان حكومية، بدعم شخصيات رسمية فرنسية، مما أشعل غضبًا عربيًّا وإسلاميًّا عارمًا.

بسم الله بدأنا، وعليه توكلنا

مستمرون دون كلل أو ملل في مقاطعة المنتجات الفرنسية، نُصرة لرسولنا وقائدنا وقدوتنا محمد ﷺ.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية417 pic.twitter.com/43RpOexjrU — mahmood (@mas_mahm) December 18, 2021

ودعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاستمرار في الحملة وعودتها بقوة، بعد الاعتداءات المستمرة على الإسلام والمسلمين في فرنسا.

وأغلق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قبل أيام، 21 مسجدًا في البلاد مع العمل على إغلاق أخرى، بزعم أنها كانت تشهد “مظاهر تطرف”.

وأشاد بعدها -في حوار له مع قناة (LCI) الفرنسية- بإغلاق المساجد المذكورة، قائلًا إنه للمرة الأولى في تاريخ فرنسا تُغلق مساجد بهذا العدد الكبير.

لقد اثبتت المقاطعة انها منحة ربانية لعبادة الصادقين في حبهم لنبيهم ﷺ فهنيئا لمن شارك فيها ودعمها #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 #العسكر_بيستورد_قمح_مسموم pic.twitter.com/XESCrjzOWG — عاشق الاقصي💜 أبو أسماء 💜 (@apwasma) December 17, 2021

الثبات على الحملة

وغرد الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام، عضو مجلس الأمناء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، البرلماني المصري السابق، الدكتور محمد الصغير، على الوسم عبر حسابه.

وقال “صبرت قريش على مقاطعة النبي ﷺ 3 سنوات، أفلا نصبر نحن على مقاطعة من أساء إليه؟ ويكفي من ناصر رسول الله أنه داخل في ما قاله لحسان بن ثابت لما دافع عنه (إنّ روح القدس لا يزال يؤيِّدك ما نافحت عن الله ورسوله)، رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها”.

صبرت قريش على مقاطعة النبيﷺ ثلاث سنوات، أفلا نصبر نحن على مقاطعة من أساء إليه؟ ويكفي من ناصر رسول اللهﷺ أنه داخل فيما قاله لحسان بن ثابت لما دافع عنه“إنَّ روح القدس لا يزال يؤيِّدك ما نافحت عن الله ورسوله”."رواه مسلم من طريق عائشة رضي الله عنها" #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 18, 2021

وكتب الدكتور عبد الله النعمي “دول كبرى تتصرف بنزق وهمجية وتعصب أعمى وإقصائية وعنصرية ضد شعبها لأجل معتقدهم”.

وأضاف “ألا تلاحظون أنكم كلما ازددتم ثباتًا ازدادوا تقلبًّا، وكلما ازددتم بصيرة ازدادوا طيشًا وسفهًا”.

دول كبرى تتصرف بنزق وهمجية وتعصب أعمى وإقصائية وعنصرية ضد شعبها لأجل معتقدهم الا تلاحظون أنكم كلما ازددت ثباتا ازدادوا تقلبا وكلما ازددتم بصيرة كلما ازدادوا طيشا وسفها#مقاطعة_المنتجات_الهندية83#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية417#boycottfrenchproduct417#boycottindianproducts83 pic.twitter.com/7iV9q4puCk — عبدالله النعمي (@Dr_A_Alneami) December 17, 2021

وقال حساب باسم (بنت اليمن) “سنستمر بكل قوة وإصرار، سنواصل المشوار حتى نلقى الله تعالى ونحن مستمرون في مقاطعة المنتجات الهندية والمنتجات الفرنسية”.

سنستمر بكل قوة واصرار

سنواصل المشوار حتى نلقى الله تعالى ونحن مستمرون في #مقاطعه_المنتجات_الهنديه83#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 — بنت اليمن (@yemnia3) December 17, 2021

وغرد عبد الحكيم “فرنسا المتغطرسة القبيحة اليوم مهددة ومنهارة اقتصاديًّا بسبب سياسة كلبها الأرعن ماكرون، ونحن مستمرون في مقاطعة منتجاتها، نصرة لنبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام”.

فرنسا المتغطرسة القبيحه اليوم مهددة ومنهارة اقتصاديا بسبب سياسة كلبها الارعن ماكرون

ونحن مستمرون في مقاطعة منتجاتها ،نصرة لنبينا وحبيبنا محمدابن عبدالله عليه افضل الصلاة والسلام #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه418#مقاطعه_المنتجات_الهندية82 — Abdo alhakim (@Abdo56716663) December 17, 2021

ورأى عصام شلبي في تغريدة أن “الغرب بأكمله هو عدو للإسلام، فكلهم يحملون جينات الكراهية للإسلام والمسلمين، لكن فرنسا والهند والصين تعلن كرهها للمسلمين والإسلام فيجب علينا أن ننهض لكي نستطيع ردعها”.

الغرب باكمله هو عدو للاسلام فكلهم يحملون جينات الكراهيه للاسلام والمسلمين لكن فرنسا والهند والصين يعلون كرههم للمسلمين والاسلام فيجب علينا ان ننهض لكي نستطيع ردعهم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 — issam shalabi (@massi_shl) December 17, 2021

وقال حساب باسم (اليماني) “ردًّا على الحرب المعلنة المتغطرسة والبلطجة والاعتداء الآثم على المسلمين وعلى رسولنا ومقدساتنا، يجب مواصلة النفير كلًّا في ما يخصه بكل الوسائل السلمية والحضارية الممكنة عملًا بقول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله”.

رداً على الحرب المعلنة المتغطرسة والبلطجة والاعتداء الآثم على المسلمين وعلى رسولناومقدساتنا يجب مواصلة النفير كلاً فيما يخصه بكل الوسائل السلمية والحضاريةالممكنة عملا بقول الله

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417#فريق_مجاهدون — اليماني (@z3imc) December 17, 2021

ودعا حساب آخر إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية نصرة لرسول الله ﷺ.

قاطعوا المنتجات الفرنسية نصرة لخير البريةﷺ.

جددوا النية والعهد، وموعدنا الحوض. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 — بـ❤ـنت أسـ🇪🇬ـمها ذات (@fankosh22) December 17, 2021

ضائقة اقتصادية

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق ناشطون في فرنسا دعوات من أجل تنفيذ إضراب عام في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي بدأت عقب إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

Ils gèlent nos mosquées et enlèvent le pain de la bouche des pauvres qui dépendent d’organisations humanitaire. Punissons les islamophobes en arrêtant de consommer comme des moutons chez eux ! Boycottons les médias français. Et préparons une grève générale ! pic.twitter.com/iCWuZlP2kO — Idriss Sihamedi (@IdrissSihamedi) October 28, 2021

وفرضت حملات المقاطعة واقعًا صعبًا على اقتصاد فرنسا، وقالت وكالة رويترز في تقرير سابق إن مصالح باريس الاقتصادية “باتت على المحك” بعد تصاعد الدعوات في العالم الإسلامي لمقاطعة منتجاتها.

وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل ركودًا كبيرًا عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتزداد التوقعات نحو الأسوأ في ظل تصاعد الوضع الوبائي بالإضافة إلى استمرار دعوات المقاطعة.

ومنذ انطلاق الحملات الشعبية والإلكترونية قبل شهور، يتفاعل يوميًّا ناشطو منصات التواصل العربية والإسلامية، برصد أبرز المنتجات والبضائع والعلامات التجارية الفرنسية المنتشرة في بلادهم، والحث على ضرورة مقاطعتها مع استمرار الحملة وتوسيع نطاقها.

وأصبحت المقاطعة سلاحًا في يد الشعوب تعبّر بها عن استيائها، إذ أعاد ناشطون جزائريون إحياء الحملة تزامنًا مع اشتداد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبرز وسم “مقاطعة المنتجات الفرنسية” عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليعكس حجم الاستياء الشعبي الجزائري من كلام ماكرون الذي كان قد وُصف بأنه مسيء لتاريخ البلاد.

بعد تصريحات #ماكرون المسيئة للجزائر، ومنع السلطات الجزائرية الطائرات العسكرية الفرنسية من التحليق فوق أراضيها.

ماكرون يتراجع ويدعو #الجزائر إلى الهدوء واستئناف التعاون الدبلوماسي مع #باريس ماكرون يتصاغر كل يوم والمقاطعة ستؤدبه أكثر.#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية344 — د.هاجر صلاح ✪ (@dr_hajjar_salah) October 5, 2021

استهداف متكرر

وشهدت فرنسا خلال الآونة الأخيرة حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين في البلاد، بمزاعم واتهامات عدة.

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 23 يوليو/تموز الماضي، مشروع “قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

. #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه417 دفاعاً عن نبينا محمد ﷺ 👇🏿👇🏿👇🏿 مستمرين في المقاطعه

. pic.twitter.com/ooBc4LqNwF — " خالد " (@___klld90) December 18, 2021

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا، وفرضه قيودًا على جميع مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها بالمنازل، في البلاد التي يُحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.