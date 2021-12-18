“لا لترحيل إدريس حسن”.. حملة دعم عربية لناشط إيغوري مهدد بالتسليم للصين (فيديو)

أطلق ناشطون عرب حملة إلكترونية بعنوان “لا لترحيل إدريس حسن” بهدف حث المغرب على عدم تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية.

وقضت محكمة النقض المغربية بتسليم إدريس حسن إلى الصين، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب.

وينتمي الناشط الحقوقي إلى أقلية الإيغور المسلمة التي تتعرض للتعذيب والقتل في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) وفق تقارير دولية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة، إن تسليم إدريس حسن من طرف المغرب، يوازي الإعادة القسرية إلى الصين حيث يواجه خطر التعذيب.

ويبلغ الناشط الإيغوري من العمر 33 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، ويعمل مصممًا، وكان يعيش في تركيا منذ 2012.

اعتُقل إدريس حسن بعد سفره إلى المغرب في يوليو/تموز 2021، بدعوى وجود اسمه على قائمة المطلوبين.

#المغرب: قرّر المسؤولون المغربيون ترحيل #إدريس_حسن من أقلية #الأويغور. يوازي تسليمه الوشيك إلى #الصين الإعادة القسرية، إذ يواجه خطر التعذيب فور عودته إلى بلاده. pic.twitter.com/SQhYCyD4dN — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 16, 2021

وقال صديق حسن لصحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إنه تحدّث إليه، وإنه “مرعوب من فكرة ترحيله.. كلما سمع خطوات في بهو السجن ينتابه شعور بأنهم قادمون لترحيله إلى الصين”.

وطالبت دعوات أممية بعدم ترحيله إلى الصين، نظرًا لما تعانيه أقلية الإيغور من اضطهاد هدفه القضاء على هويتهم العرقية والدينية.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية (شمال غرب) منذ 1949، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم (شينجيانغ) أي “الحدود الجديدة” وهو إقليم يتمتع بحكم ذاتي وله حدود مع كل من أفغانستان وباكستان.

حملة إلكترونية

وتفاعل المدونون مع قضية الناشط الإيغوري إدريس حسن، مطالبين بعدم ترحيله إلى الصين.

#FreeIdrisHasan#لا_لترحيل_إدريس_حسن

Uyghur activist Idris Hasan to be deported to china from Morocco…. What a shame. pic.twitter.com/tDNHXUN7HU — إسماعيل – Ismael 🇲🇦 (@Ismael78261806) December 17, 2021

وكتب عضو رابطة علماء المسلمين الحسن بن علي الكتاني “تركستان الشرقية بلاد إسلامية عريقة دخلها الإسلام زمن الدولة الأموية وأنجبت علماء وأدباء كبارًا”.

وتابع في تغريدته “تسلطت عليها الصين واحتلتها وأذلت أهلها وأرادت أن تفرض عليهم الإلحاد والشيوعية، فكان من واجب المسلمين في العالم الوقوف مع إخوانهم المسلمين لا خذلانهم وتصديق تهمة الإرهاب عليهم”.

بصفتي مغربيا فإني أدعو كل شهم في هذه البلاد يرفض الظلم وخذلان المظلومين أن يرفع صوته عاليا ضد قرار تسليم الشاب التركستاني #إدريس_حسن للصين خاصة و جميعنا يعلم أن الصين تضطهد المسلمين وتعمل على تغيير دينهم وتجمعهم في معسكرات رهيبة فيها أنواع شنيعة من التعذيب الجسدي والنفسي، pic.twitter.com/Oo1fhzmYQu — الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) December 16, 2021

وكتب الناشط أنس لحلو “لا تحسبوه شرًّا لكم بل هو خير لكم، قضية إدريس حسن جعلت العالم الإسلامي يفتح قضية الإيغور، ولن يغلق هذا الملف إلا بتراجع الصين عن سياستها القمعية تجاه المسلمين”.

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قضية ادريس حسن جعلت العالم الاسلامي يفتح قضية الايغور. و لن يغلق هذا الملف الا بتراجع الصين عن سياستها القمعية تجاه المسلمين.#لا_لترحيل_ادريس_حسن #Stand4Uyghurs — Lahlou Anas (@lahlouanas_M) December 17, 2021

ودعا الكاتب السوري أحمد موفق زيدان “كل أحرار المغرب والعالم وكل محامي وقانونيي الحرية وحقوق الإنسان، للمطالبة بوقف تسليم إدريس حسن، الذي فضح جرائم الصين بحق مسلمي تركستان الشرقية”.

دعوة لكل أحرار #المغرب ودعوة لكل أحرار العالم ودعوة لكل محامي وقانونيي الحرية وحقوق الإنسان للمطالبة بوقف تسليم السيد الإعلامي إدريس حسن الذي فضح جرائم #الصين بحق مسلمي #تركستان_الشرقية.. لنرفع أصواتنا جميعاً دفاعاً عن مسلمي #الإيغور

#لا_لتسليم_إدريس_حسن — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) December 16, 2021

ونشر الناشط الإيغوري عبد الرحمن بن محمد مقطع فيديو يشرح فيه قضية حسن، ويلتمس إنقاذ حياته وإرجاعه إلى أطفاله.

ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا#انقذوا_إدريس_حسن

#SaveldrisHasan أرجوا منكم شاركوا الفيديو الى من يهمه الأمر pic.twitter.com/09k5BJzU80 — ئابدۇراھمان م. الأويغوري(عبدالرحمن بن محمد ) (@abdulrahman_uyg) December 15, 2021

ونشرت زهرا فردوس مقطع فيديو يرفع فيه أطفال إدريس حسن صوره ويطلبون إنقاذه وإعادته إلى تركيا بلد إقامته، بدلًا من تسليمه إلى الصين “حيث ينتظر الإعدام”.

زوجة وأطفال #إدريس_حسن يطالبون سلطات #المغرب بإطلاق سراحه وإعادته إلى #تركيا بلد إقامته بدلا من تسليمه إلى #الصين أين ينتظر الإعدام.

أطلقوا سراح #إدريس_حسن هو بريء لا دليل إدانة لديكم ولا للصين، هذا ظلم!!

كيف تسلمون مسلما لدولة شيوعية دكتاتورية!#SaveIdrisHasan #انقذوا_إدريس_حسن https://t.co/FhMt5zb9bq — Zehra Firdaus (@ZehraFirdaus9) December 15, 2021

ودعا حساب باسم (تركستان بالعربي) إلى المساهمة في نشر هاشتاغ “#أنقذوا_إدريس_حسن” “لعلنا نوصل صوتنا إلى مؤسسات حقوق الإنسان والحكومة المغربية، ويتم إلغاء قرار المحكمة بترحيله للصين حيث سيتم تعذيبه واضطهاده”.

اخواني ساهموا معنا في نشر هاشتاغ #انقذوا_إدريس_حسن

لعلنا نوصل صوتنا الى مؤسسات حقوق الإنسان والحكومة المغربية، ويتم الغاء قرار المحكمة بترحيله للصين حيث سيتم تعذيبه واضطهاده — تركستان بالعربي || turkistan (@Turkestan20) December 16, 2021

مظاهرة أمام السفارة المغربية في واشنطن للمطالبة بالإفراج عن #ادريس_حسن وعدم ترحيله إلى الصين#انقذوا_إدريس_حسن pic.twitter.com/2UQ6Ykwrj1 — تركستان بالعربي || turkistan (@Turkestan20) December 17, 2021

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ومنظمات دولية عدة السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات على نطاق واسع بحق الإيغور، وباحتجاز أكثر من مليون مسلم في معسكرات اعتقال، لكن بيجين تزعم أنها مراكز تدريب مهني لمساعدة السكان على إيجاد عمل والابتعاد عن “التطرف الديني”.