“لا لترحيل إدريس حسن”.. حملة دعم عربية لناشط إيغوري مهدد بالتسليم للصين (فيديو)

أطلق ناشطون عرب حملة إلكترونية بعنوان “لا لترحيل إدريس حسن” بهدف حث المغرب على عدم تسليم الناشط الإيغوري إلى السلطات الصينية.

وقضت محكمة النقض المغربية بتسليم إدريس حسن إلى الصين، حيث يواجه تهمًا تتعلق بالإرهاب.

وينتمي الناشط الحقوقي إلى أقلية الإيغور المسلمة التي تتعرض للتعذيب والقتل في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) وفق تقارير دولية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تغريدة، إن تسليم إدريس حسن من طرف المغرب، يوازي الإعادة القسرية إلى الصين حيث يواجه خطر التعذيب.

ويبلغ الناشط الإيغوري من العمر 33 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، ويعمل مصممًا، وكان يعيش في تركيا منذ 2012.

اعتُقل إدريس حسن بعد سفره إلى المغرب في يوليو/تموز 2021، بدعوى وجود اسمه على قائمة المطلوبين.

وقال صديق حسن لصحيفة (ليبراسيون) الفرنسية إنه تحدّث إليه، وإنه “مرعوب من فكرة ترحيله.. كلما سمع خطوات في بهو السجن ينتابه شعور بأنهم قادمون لترحيله إلى الصين”.

وطالبت دعوات أممية بعدم ترحيله إلى الصين، نظرًا لما تعانيه أقلية الإيغور من اضطهاد هدفه القضاء على هويتهم العرقية والدينية.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية (شمال غرب) منذ 1949، وهو موطن أقلية الإيغور المسلمة، وتطلق عليه اسم (شينجيانغ) أي “الحدود الجديدة” وهو إقليم يتمتع بحكم ذاتي وله حدود مع كل من أفغانستان وباكستان.

وتفاعل المدونون مع قضية الناشط الإيغوري إدريس حسن، مطالبين بعدم ترحيله إلى الصين.

