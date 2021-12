ترمب يكشف عن طبيعة العلاقة بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل.. ماذا قال؟

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن أن اليهود الأمريكيين “باتوا لا يحبون إسرائيل أو يكترثون لأمرها” مستشهدا بميلهم إلى التصويت للديمقراطيين في الانتخابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

جاء ذلك في مقابلة صوتية مع الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد نشرت، الجمعة.

.@BarakRavid’s Trump interview has been illuminating. Follow him and read it all. Looking forward to the book https://t.co/ih0rcc57gZ — Eli Lake (@EliLake) December 17, 2021

وقال ترمب “اليهود في الولايات المتحدة إما لا يحبون إسرائيل أو لا يهتمون لأمرها وأقول لكم إن المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد”.

وأعطى مثالا صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية قائلا إن الصحيفة “تكره إسرائيل رغم أن يهودا هم من يديرونها وأعني عائلة سولزبيرجر”مشيرًا إلى العائلة التي تدير تلك الصحيفة منذ أكثر من قرن.

دونالد ترامب : – اليهود في الولايات المتحدة لا يحبون إسرائيل ولا يهتمون بإسرائيل – المسيحيون الإنجيليون يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذه البلاد – إسرائيل كان لديها نفوذ قوي بالكونغرس ، الآن اصبح العكس تمامًا..واعتقد ان سبب ذلك اوباما وبايدن pic.twitter.com/X6K8oHTINY — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) December 17, 2021

وتحدث ترمب خلال المقابلة عن خيبة أمله من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بعد أن سارع الأخير لتهنئة الرئيس جو بايدن بتوليه الرئاسة الأمريكية.

Trump's interview was granted to Israel journalist @BarakRavid . In it he also said that "evangelical Christians love Israel more than the Jews" and added: "The New York Times hates Israel, hates them. And they're Jewish people that run The New York Times". — brunogarcez (@brunogarcez) December 17, 2021

واعتبر ترمب أنه قدم لإسرائيل ما لم يقدمه أحدا من أسلافه ولعل أبرز ما قدمه الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان فضلا عن تسهيله اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية.

كما لفت ترمب إلى أن إسرائيل كانت تتمتع “بسلطة مطلقة على الكونغرس الأمريكي” وهو ما لم يعد قائما حاليا في ظل إدارة الرئيس جو بايدن.

Donald Trump to @BarakRavid: "It used to be that Israel had absolute power over Congress. And today I think its the exact opposite."pic.twitter.com/caknNsibwh — Morten Øverbye (@morten) December 17, 2021

وأشار إلى أن الرئيس الحالي بايدن والأسبق باراك أوباما والديمقراطيين واليهود الذين يصوتون لهم “هم من خانوا إسرائيل”.

وتابع “يجب أن أكون صادقا شيء خطير للغاية يحدث. العديد من الأصدقاء اليهود والذين كان لديهم حب كبير لإسرائيل تبددت مشاعر الحب تلك على مدار السنين”، دون توضيح الأسباب.

وفي السياق، زعم ترامب أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة “قللوا من دعمهم لإسرائيل لصالح الفلسطينيين”.

وفي عام 2019 ، اشتكى ترامب أيضًا من دعم اليهود الأمريكيين للديمقراطيين.

يشار إلى أن غالبية استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية اليهود الأمريكيين يصوتون للديمقراطيين.

"Evangelical Christians love Israel more than the Jews" in the US. "The Jewish people…in the US either don't like Israel or don't care about Israel". "The NYT hates Israel. They're Jewish people that run the NYT" https://t.co/S1mWIipRui — Philippe Berry (@ptiberry) December 18, 2021