بدون مساعدات دولية.. أفغانستان تعد أول ميزانية وتدعو لفك أصولها المجمدة في الخارج

أعلنت وزارة المالية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، الجمعة، أنها أعدت مشروع ميزانية للدولة سيمول للمرة الأولى منذ عشرين عاما بدون مساعدة دولية.

ويأتي إعداد هذه الميزانية بينما تشهد أفغانستان أزمة اقتصادية عميقة يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية بينما حذر برنامج الاغذية العالمي من مجاعة محتملة.

ولم يحدد المتحدث باسم وزارة المالية أحمد والي حقمال قيمة مشروع الميزانية التي تغطي الفترة الممتدة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقال في تصريحات صحفية إنه يفترض أن توافق الحكومة الأفغانية المؤقتة على مشروع الميزانية قبل نشره.

وأضاف حقمال في مقابلة تليفزيونية سابقة أن كابل “تحاول تمويل الميزانية من دخلها المحلي” مشيرا إلى أن أفغانستان “تستطيع تحقيق ذلك”.

وجاءت تصريحات المسؤول الأفغاني بينما علقت المساعدات الدولية لأفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى الحكم، في أغسطس/آب الماضي، مع تجميد الدول الغربية أصولا بمليارات الدولارات في الخارج.

وكانت ميزانية 2021 التي وضعها النظام الأفغاني السابق بإشراف صندوق النقد الدولي تتألف من 219 مليار أفغاني (1.75 مليار يورو بسعر الصرف الحالي) بشكل مساعدات دولية و217 مليار أفغاني في الإيرادات.

وكان سعر الصرف في ذلك الوقت يقارب 90 أفغانيًا مقابل يورو واحد، لكن العملة المحلية تواصل تراجعها منذ عودة طالبان للحكم.

والجمعة، بلغ سعر اليورو أكثر من 120 أفغانيًا.

