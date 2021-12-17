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سياسة|بريطانيا

93 ألفا.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا من إصابات كورونا خلال يوم

ركاب في محطة قطار بلندن وسط انتشار جائحة فيروس كورونا (رويترز)
17/12/2021-|آخر تحديث: 17/12/202110:14 PM (مكة المكرمة)

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 93045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات منذ تفشي الجائحة، وتحطم الرقم القياسي المسجل، أمس الخميس، والذي بلغ 88376 حالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الوفيات في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 111 مقابل 146، أمس.

وبلغ مجموع الوفيات التي تم تسجيلها في بريطانيا 147048 وفاة.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، الأربعاء الماضي، إن متحور أوميكرون مسؤول الآن عن نحو 60% من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لندن.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية “لا أحد يرغب في فرض أي قيود أخرى. في الوقت نفسه يرغب الناس في أن يكونوا آمنين على أنفسهم وعلى عائلاتهم وأصدقائهم”.

وسرّعت المملكة المتحدة من وتيرة حملة التلقيح وستتيح الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح لجميع البالغين، نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ووافق البرلمان البريطاني، الثلاثاء الماضي، على استحداث شهادة تطعيم أو شهادة بنتيجة سلبية لفحص كورونا لحضور مناسبات جماهيرية أو دخول بعض الأماكن في إنجلترا.

كما أعادت الحكومة فرض الكمامة في غالبية الأماكن العامة وتشجيع العمل من المنزل.

وفي اسكتلندا، طلبت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن من السكان ملازمة منازلهم مع اقتراب عيد الميلاد، وقالت ستورجن “التسونامي الذي حذرت منه قبل أسبوع بدأ يضربنا الآن”، في إشارة لتصريحاتها بشأن المتحور أوميكرون.

وطلبت السلطات من الشركات أن تتخذ بدءًا من الجمعة “إجراءات منطقية” للحد من تفشي الفيروس، وتم تشجيع الحانات على معاودة استقبال الزبائن حول الطاولات فقط.

وفي ويلز، أمر رئيس الوزراء مارك درايكفورد باغلاق الملاهي الليلية بدءا من 27 ديسمبر الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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