93 ألفا.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا جديدا من إصابات كورونا خلال يوم

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 93045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لتسجل رقما قياسيا جديدا من الإصابات منذ تفشي الجائحة، وتحطم الرقم القياسي المسجل، أمس الخميس، والذي بلغ 88376 حالة.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الوفيات في غضون 28 يوما من إثبات الاختبارات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 111 مقابل 146، أمس.

وبلغ مجموع الوفيات التي تم تسجيلها في بريطانيا 147048 وفاة.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On Friday 17 December, 93,045 new cases and 111 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK. pic.twitter.com/X56DMd1EKI

— UK Health Security Agency (@UKHSA) December 17, 2021