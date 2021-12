بينهم أيمن نور.. “ميتا” تغلق 1500 حساب على فيسبوك وإنستغرام تتجسس على ناشطين

أعلنت مجموعة (ميتا)، أمس الخميس، إغلاق نحو 1500 حساب على فيسبوك وإنستغرام، مرتبطة بـ”مرتزقة على الإنترنت” استخدموا حساباتهم للتجسس لمصلحة عملاء في أنحاء العالم على ما يصل إلى 50 ألف ناشط ومعارض وصحفي، بينهم المصري أيمن نور.

وكانت الحسابات مرتبطة بسبع شركات تقدم خدمات تمتد من جمع المعلومات المنشورة عبر الإنترنت وصولا إلى التجسس الرقمي عبر القرصنة باستخدام هويات مزيفة للتواصل مع الجهات المستهدفة.

وأوضحت ميتا (الاسم الجديد لمجموعة مارك زوكربيرغ) أنها نبهت الأشخاص الخمسين ألفا الذين قد تكون استهدفتهم عمليات التجسس هذه.

وقالت ميتا في تقرير إن “المرتزقة الإلكترونيين هؤلاء يزعمون في كثير من الأحيان أن خدماتهم تستهدف المجرمين والإرهابيين فقط”.

Here is the Facebook (Meta) statement on the action: https://t.co/56k9cO7ghU

لكنّ الشركة أكدت أنهم “يستهدفون صحفيين ومعارضين ومنتقدي أنظمة استبدادية وعائلات معارضين وناشطين حقوقيين”.

ويقع مقر 4 من الشركات المعنية في إسرائيل المعروفة بقدراتها في مجال المراقبة الإلكترونية. والشركات الأربع هي “كوب ويبس تكنولوجيز” و”كوغنايت” و”بلاك كيوب” و”بلوهوك سي آي”.

أما الشركات الثلاث الأخرى فهي “بيل تروكس” ومقرها الهند، و”سيتروكس” ومقرها مقدونيا الشمالية، وشركة غير محددة مقرها الصين.

وقال مسؤول الأمن الإلكتروني في ميتا (ناثانيال غليشر) إن هذه الشركات “تبدو مستعدة لاستهداف أي شخص لحساب من يدفع لها أكثر”.

وأشار -في مؤتمر صحفي- إلى أنها تعرّف عن نفسها عموما بأنها متخصصة في جمع وتحليل المعلومات المستقاة من المواقع والمدونات ومنتديات المناقشة وصفحات وسائل الإعلام وغيرها.

