قطر تعلن تسجيل أول 4 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزارة الصحة العامة، اليوم الجمعة، قولها إن قطر سجلت أول أربع حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وأضافت الوزارة في بيان أن “حالات الإصابة الأربع التي جرى اكتشافها كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج”.

وذكرت الوزارة أن “المصابين الأربعة كانوا يتبعون متطلبات الحجر الصحي المحددة ولم تتطلب حالة أي منهم الدخول للمستشفى”.

وأشارت الوزارة إلى أن “ثلاثة من الأفراد الأربعة المصابين بمتحور أوميكرون كانوا قد تلقوا بالفعل التطعيم بجرعتين” من لقاح مضاد لفيروس كورونا، مضيفة أنه “مر على تلقي الجرعة الثانية أكثر من ستة أشهر”.

وأوضحت أن حالة حالة واحدة من الحالات الأربع كانت لشخص لم يتلق التطعيم.

وزارة الصحة العامة تعلن عن أول اكتشاف لـ4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 في دولة قطر، موضحة أن حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها كانت كلها لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج. #قناhttps://t.co/yb8V2ChX4j pic.twitter.com/B56wr1WGdk — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 17, 2021

وأعلنت قطر، اليوم الجمعة، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية انه تم تسجيل حالات إصابة بمتحور أوميكرون في أكثر من 70 دولة منذ اكتشافه في جنوب أفريقيا في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحتى اليوم الجمعة، سجلت قطر إجمالا 246 ألفا و188 إصابة بفيروس كورونا، بينها 614 وفاة، و243 ألفا و218 حالة تعاف.