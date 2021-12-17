“حماس” ترحب بقرار أممي يؤيد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بصدور قرار أممي جديد، يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأعلن المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، أن حماس ترحب بنتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار نال أغلبية ساحقة، أيدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

والخميس، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالأغلبية، لصالح قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأيدت القرار 168 دولة، بينما عارضته 5 دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

وأشاد القانوع -في تصريح صحفي- بمواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، وقال إ “التصويت يمثل انتصارا لقضية شعبنا العادلة، وفشلا لدولة الكيان الصهيوني”.

وأضاف “يؤكد القرار مجددا عزلة موقف الولايات المتحدة عن الإجماع الدولي، وإصرارها على الانحياز الفاضح للاحتلال ومواصلة عداء شعبنا”.

وبحسب بعثة فلسطين بالأمم المتحدة، فإن القرار يجدد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة.

وأضافت البعثة -في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية- أن القرار يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين.

يُذكر أن هذه القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير مُلزِمة.