الاحتلال يعتدي على متضامنين أمام منزل عائلة سالم في الشيخ جراح (فيديو)

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالضرب وباستخدام قنابل الصوت، اليوم الجمعة، على متضامنين أدوا صلاة الجمعة بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة، احتجاجا على قرار إخلاء عائلة من منزلها.

وأدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في حي الشيخ جراح تضامنا مع عائلة سالم التي صدر قرار من محكمة إسرائيلية بإخلائها من منزلها في الحي، ومنحتها مهلة حتى 29 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وتتكون عائلة سالم من 11 فردا، وكانت تقيم في منزلها منذ عام 1952 قبل تسلمها قرارا بإخلائه لصالح مستوطنين إسرائيليين.

خلال اعتدائها على الأهالي بحي الشيخ جراح.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت تجاه المنازل وتروع الأطفال pic.twitter.com/IO3QIGw45R — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 17, 2021

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 إبان حرب يونيو/حزيران التي تمكنت خلالها من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية.

ووفقا لقرار المحكمة الإسرائيلية، فإن على العائلة إخلاء منزلها طوعا حتى 29 من الشهر الجاري، وإلا فإن الإخلاء سيتم بالقوة.

وترفض العائلة إخلاء منزلها، وتصر على عدم وجود أي حق للمستوطنين في المنزل.

#فيديو … لحظة اعتقال الاحتلال شابـًا في حي الشيخ جراح خلال قمع وقفة تضامنية مع عائلة سالم بالحي pic.twitter.com/BQT2Pse8Uv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 17, 2021

وكان مستوطنون إسرائيليون قد حاولوا، الأربعاء، الاستيلاء على أرض ملاصقة للمنزل، ولكن فلسطينيين أزالوا أسلاكا شائكة وضعها المستوطنون في محيط الأرض.

وكان الشيخ عكرمة صبري -رئيس الهيئة الإسلامية العليا- قد أدان في خطبة الجمعة التي أقيمت قبالة المنزل قرارات إخلاء فلسطينيين من منازلهم بالقدس المحتلة لصالح مستوطنين.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح قرارات إخلاء من منازلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقال شهود عيان إن قوات من الشرطة الإسرائيلية هاجمت السكان والمتضامنين فور انتهاء صلاة الجمعة.

وأضاف شهود العيان إن قوات الشرطة اعتدت بالهراوات وباستخدام قنابل الصوت على السكان والمتضامنين.

واستنادا الى شهود العيان، فإن قوات الشرطة اعتقلت فلسطينيَين اثنين على الأقل وأصابت عددا آخر بينهم مصور صحفي.

وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت فلسطينيَين بشبهة “الإخلال بالنظام والاعتداء على ضباط شرطة في حي الشيخ جراح”.