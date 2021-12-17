أنساه والدته.. الأسير الفلسطيني المحرر نبيل الرجوب يروي تفاصيل تعذيبه على يد قوات الاحتلال (فيديو)

روى الأسير الفلسطيني المحرر نبيل الرجوب تفاصيل عملية تعذيبه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي اشتدت وتيرتها قبل أيام من الإفراج عنه لدرجة وصلت إلى إصابته بـ”انهيار عصبي تام” أنساه والدته.

وقال الرجوب في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، إن شدة التعذيب “جعلته يظن أنه سقط شهيدا”.

وأضاف “قبل الإفراج عني بنحو 5 أيام سحبوني من بين السجناء إلى زنزانة عزل منفردة وقيدوني من اليدين والقدمين لمدة 5 أيام لم يقدمون لي خلالها أي أنواع من الطعام كما لم أتمكن حتى من شرب الماء”.

وتابع “عندما أطلقوا سراحي على حاجز الظاهرية (في مدينة الخليل) “حاولوا هناك الدعس عليّ وألقوني على وجهي والدم ينزف من فمي” مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة على الحاجز وثقت جريمة قوات الاحتلال.

وتابع ” عملية التعذيب كانت صعبة جدا كبلوا يداي بجنازير ودعسوا عليها وحاولوا إطلاق الكلاب الضالة عليّ للنهش في لحمي”.

ما تعرض له الأسـير نبيل الرجوب فور الإفـراج عنه انتـهاك موثق لحقوق الانسان نطالب المؤسسات الدولية والصليب الأحمر

الوقوف بجانب أسـرانا ووقف الاحـتلال عند حده في منع ارتكاب جرائـم غير إنسانية بحق الأسـرى#نبض_فلسطين pic.twitter.com/Dxk6zrfJbs — نبض فلسطين (@nabdmedia) December 16, 2021

وأدت هذه الممارسات الوحشية إلى إصابة الأسير المحرر قبل نحو أكثر من 10 أيام بانهيار عصبي تام استدعى علاجه لعدة أيام حتى يتمالك قواه وقدرته على الاتزان والكلام بشكل سليم.

وأردف “خرجت في حالة صعبة جدا كانت حالتي ميؤوس منها يحملونني حملا وينتقلون بي حتى أنني لم أستطع التعرف على والدتي بسبب هذه الجريمة البشعة”.

وأوضح الرجوب أنه عندما نقل في باديء الأمر إلى المستشفى لتلقي العلاج “لم يكن يستطع التعرف على والدته أو التعرف على صوتها”.

وتابع للجزيرة مباشر “الاحتلال لا يرحم الأسرى وينكل بهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. قاموا بتعذيبي في محاولة منهم لانتزاع أي اعتراف مني يؤدي إلى الإبقاء علي قيد الاعتقال الإداري”.

#صور | نقل الأسير نبيل الرجوب إلى مستشفى الخليل عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال وهو في حالة انهيار عصبي بعد اعتقال إداري استمر لأشهر. pic.twitter.com/XEOgoXXx5x — فلسطين بوست (@plespost) December 9, 2021

وأمضى الرجوب 8 أشهر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر اعتقاله إداريا والترويج لكونه خطر على أمن إسرائيل وهي آلية لاحتجاز الفلسطينيين دون اتهامهم بأي تهم واضحة.

وفي هذا الشأن، أشار إلى أن الأسير الفلسطيني قيد الاعتقال الإداري لا يستطيع أو محاميه الاطلاع على التهم المدرجة فيما يعرف بالـ”ملف السري” لذا تسعى قوات الاحتلال دائما لانتزاع أي اعتراف من الأسير نفسه لتمديد فترة اعتقاله أو إعادة سجنه.

وعلى هذا النحو، اتهم الرجوب قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها “مسؤولة عن معاناة الأسرى الفلسطينيين وتعرضهم للموت والأمراض الصعبة”.

واختتم بمطالبة المؤسسات الدولية بمختلف قطاعاتها والسلطة الفلسطينيية بإعطاء مزيد من الأهمية لملف الأسرى.

✌🇵🇸✌الهلال الاحمر الفلسطيني ينقل الأسير نبيل الرجوب لمستشفى الخليل الحكومي بعدما تركه الاحتلال بظروف صحية صعبة على حاجز الظاهرية جنوب الخليل . pic.twitter.com/u2x7CB2ifv — حركة فتح – قطاع غزة (@fatehgaza) December 9, 2021

وكانت هيئة الأسرى والمحررين اعتبرت في بيان لها أن ماحدث مع الرجوب ماهو إلا “جريمة غير إنسانية وانتهاك موثق لحقوق الإنسان وشاهد على سياسة الإهمال الطبي و جرائم الاحتلال بحق المرضى.”

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما حدث مع الأسير الرجوب كاملة وطالبت المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالوقوف إلى جانب الأسرى ووقف ارتكاب الجرائم الغير إنسانية بحق الأسرى من قبل الاحتلال.

يشار إلى أن الرجوب مدرّس يحمل شهادة الماجستير وقضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجن (مجدو) حيث تم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن يفرج عنه ومنع الاحتلال محاميه من زيارته ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.

دخل سجون الاحتلال سليم وطلع بهاي الحالة! والله بكيت من كل قلبي! شو شاف لحتى وصل لهون! يا الله هالوجع يا الله 💔

الأسير نبيل الرجوب من الخليل pic.twitter.com/8zHG0SIY6J — DaNa ⁦⁦🖤 ~ (@DanaZr93) December 16, 2021

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم الشديد وصدمتهم لما حل بالأسير الرجوب مؤكدين أن هذه جريمة كبيرة وانتهاك علني لحقوق الإنسان وسط مطالبات بضرروة الكشف عما حدث له خلف قضبان السجن ومحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير .

ايها العالم الظالم انظر الى مايعانيه

اسرانا في سجون الظلم الصhيوني

ايها المطبعين والمنبطحين هكذا يخرجهم

من السجون😢😢😢🫂

. لحظات أليـــمة تعيشها عائلة الأسير نبيل

الرجوب بعدما صدموا بما يعانيه ابنها فور خروجه من سجون الاحتلال.#فريق_مجاهدون #حماس_درع_القدس_وطريق_التحرير34 pic.twitter.com/OLFlBoA7Pf — فلسطينية وافتخر (@cn2ehrpWF3b1qei) December 16, 2021