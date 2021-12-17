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سياسة|فلسطين

أنساه والدته.. الأسير الفلسطيني المحرر نبيل الرجوب يروي تفاصيل تعذيبه على يد قوات الاحتلال (فيديو)

16/12/2021

روى الأسير الفلسطيني المحرر نبيل الرجوب تفاصيل عملية تعذيبه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي اشتدت وتيرتها قبل أيام من الإفراج عنه لدرجة وصلت إلى إصابته بـ”انهيار عصبي تام” أنساه والدته.

وقال الرجوب في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، إن شدة التعذيب “جعلته يظن أنه سقط شهيدا”.

وأضاف “قبل الإفراج عني بنحو 5 أيام سحبوني من بين السجناء إلى زنزانة عزل منفردة وقيدوني من اليدين والقدمين لمدة 5 أيام لم يقدمون لي خلالها أي أنواع من الطعام كما لم أتمكن حتى من شرب الماء”.

وتابع “عندما أطلقوا سراحي على حاجز الظاهرية (في مدينة الخليل) “حاولوا هناك الدعس عليّ وألقوني على وجهي والدم ينزف من فمي” مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة على الحاجز وثقت جريمة قوات الاحتلال.

وتابع ” عملية التعذيب كانت صعبة جدا كبلوا يداي بجنازير ودعسوا عليها وحاولوا إطلاق الكلاب الضالة عليّ للنهش في لحمي”.

وأدت هذه الممارسات الوحشية إلى إصابة الأسير المحرر قبل نحو أكثر من 10 أيام بانهيار عصبي تام استدعى علاجه لعدة أيام حتى يتمالك قواه وقدرته على الاتزان والكلام بشكل سليم.

وأردف “خرجت في حالة صعبة جدا كانت حالتي ميؤوس منها يحملونني حملا وينتقلون بي حتى أنني لم أستطع التعرف على والدتي بسبب هذه الجريمة البشعة”.

وأوضح الرجوب أنه عندما نقل في باديء الأمر إلى المستشفى لتلقي العلاج “لم يكن يستطع التعرف على والدته أو التعرف على صوتها”.

وتابع للجزيرة مباشر “الاحتلال لا يرحم الأسرى وينكل بهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع. قاموا بتعذيبي في محاولة منهم لانتزاع أي اعتراف مني يؤدي إلى الإبقاء علي قيد الاعتقال الإداري”.

وأمضى الرجوب 8 أشهر داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر اعتقاله إداريا والترويج لكونه خطر على أمن إسرائيل وهي آلية لاحتجاز الفلسطينيين دون اتهامهم بأي تهم واضحة.

وفي هذا الشأن، أشار إلى أن الأسير الفلسطيني قيد الاعتقال الإداري لا يستطيع أو محاميه الاطلاع على التهم المدرجة فيما يعرف بالـ”ملف السري” لذا تسعى قوات الاحتلال دائما لانتزاع أي اعتراف من الأسير نفسه لتمديد فترة اعتقاله أو إعادة سجنه.

وعلى هذا النحو، اتهم الرجوب قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها “مسؤولة عن معاناة الأسرى الفلسطينيين وتعرضهم للموت والأمراض الصعبة”.

واختتم بمطالبة المؤسسات الدولية بمختلف قطاعاتها والسلطة الفلسطينيية بإعطاء مزيد من الأهمية لملف الأسرى.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين اعتبرت في بيان لها أن ماحدث مع الرجوب ماهو إلا “جريمة غير إنسانية وانتهاك موثق لحقوق الإنسان وشاهد على سياسة الإهمال الطبي و جرائم الاحتلال بحق المرضى.”

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما حدث مع الأسير الرجوب كاملة وطالبت المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالوقوف إلى جانب الأسرى ووقف ارتكاب الجرائم الغير إنسانية بحق الأسرى من قبل الاحتلال.

يشار إلى أن الرجوب مدرّس يحمل شهادة الماجستير وقضى 8 أشهر في الاعتقال الإداري في سجن (مجدو) حيث تم وضعه بالعزل الانفرادي لمدة 10 أيام قبل أن يفرج عنه ومنع الاحتلال محاميه من زيارته ما تسبب له بحالة نفسية صعبة أدت إلى إصابته بانهيار عصبي.

وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم الشديد وصدمتهم لما حل بالأسير الرجوب مؤكدين أن هذه جريمة كبيرة وانتهاك علني لحقوق الإنسان وسط مطالبات بضرروة الكشف عما حدث له خلف قضبان السجن ومحاسبة الاحتلال على جريمته بحق الأسير .

المصدر : الجزيرة مباشر

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