مقتل إسرائيلي وإصابة 2 في إطلاق نار شمال الضفة الغربية (فيديو)

قتل إسرائيلي وأصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبتهم، قرب بؤرة (حومش) الاستيطانية شمال الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت قناة (كان) الرسمية أن مركبة مسرعة أطلقت النار باتجاه عدد من المستوطنين قرب البؤرة الاستيطانية، ما أدى لإصابة 3 أشخاص، توفي أحدهم لاحقا بجروحه.

وأشارت القناة إلى أن عددا كبيرا من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يجري عمليات تفتيش ومطاردة للمركبة التي تُقل منفذي عملية إطلاق النار.

فيديو| نقل مستوطنين مصابين بعملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" المخلاة على الطريق بين نابلس وجنين.#فلسطين pic.twitter.com/qCcGuWhhZJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 16, 2021

وقال مسعف في جهاز (نجمة داود الحمراء) إنه حاول عبثا إنعاش راكب في المقعد الخلفي للسيارة كان فاقدا للوعي بعد إصابته برصاصة، مضيفا “اضطررنا إلى إعلان وفاته”.

وأضاف أن “سائق السيارة وراكبا آخر بكامل وعيهما ويعانيان إصابات طفيفة بسبب شظايا زجاج” النوافذ.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس “سنواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مواجهة المجموعات الإرهابية في المنطقة”.

وقال عومير بار ليف وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إن “ما جرى عملية صعبة، الإرهاب الفلسطيني رفع رأسه من جديد”.