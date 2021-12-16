مع زيارة جاويش أوغلو لأبو ظبي.. تركيا والإمارات تسعيان لتعزيز التعاون والتجارة

قالت تركيا والإمارات، اليوم الأربعاء، إنهما تسعيان لتعزيز التعاون وذلك بعد محادثات في دبي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يكثف البلدان الدبلوماسية لإصلاح العلاقات التي تدهورت بفعل سنوات من الخصام.

ووصل جاويش أوغلو إلى الإمارات، الإثنين، لبحث العلاقات الثنائية، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وناقشا التطورات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد أن وقعت تركيا والإمارات اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، الشهر الماضي، في خطوة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها تمثل بداية “عهد جديد” للعلاقات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد -وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات- التقى بجاويش أوغلو لبحث “تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve #Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Met w/PM of UAE and the Ruler of Dubai, Sheikh Maktoum. Will further develop our economic and commercial relations with UAE. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/wjUjtBjfVj — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 15, 2021

واجتمع جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، مع رجال أعمال أتراك في دبي قال إنهم “يؤدون دورا كبيرا في تطوير الروابط التجارية مع الإمارات”، وقال جاويش بعد لقائه بالشيخ محمد “سنطور أكثر علاقاتنا الاقتصادية والتجارية”.

ووقعت الإمارات وتركيا، الأربعاء، مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية التركية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإماراتية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التركي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في مقر الخارجية الإماراتية.

كما أعلنت شركة “فولكارت” التركية للإنشاءات، افتتاح أول مكاتبها خارج تركيا، في مدينة دبي.

وأقامت الشركة حفل “صداقة وتعريف” في دبي، حضره مستثمرون عن عائلات آل مكتوم، والغرير، والفطيم، والحبتور والطاير، فضلاً عن رئيس المجلس الإداري لـ”فولكارت”، مسعود سنجاق، ومديرها العام متين سنجاق، وشركاء “فولكارت” في دبي.

وقالت الشركة -في بيان- إن إدارتها تدعو المستثمرين في دبي لإطلاق استثمارات ومجالات تعاون مع نظرائهم الأتراك، بالأخص في ولاية إزمير غربي تركيا.

وكان أردوغان تسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات لدى أنقرة سعيد ثاني حارب الظاهري، الأربعاء، خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وشهدت العلاقات بين تركيا والإمارات توترا بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتفاضات الربيع العربي، وكان البلدان يقفان على جانبين مختلفين من الصراع في ليبيا.

وكان محمد بن زايد قد زار تركيا قبل أسابيع ووقع اتفاقيات اقتصادية مع أنقرة، وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة أبوظبي في فبراير/شباط المقبل.