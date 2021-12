مع زيارة جاويش أوغلو لأبو ظبي.. تركيا والإمارات تسعيان لتعزيز التعاون والتجارة

قالت تركيا والإمارات، اليوم الأربعاء، إنهما تسعيان لتعزيز التعاون وذلك بعد محادثات في دبي بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ورئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يكثف البلدان الدبلوماسية لإصلاح العلاقات التي تدهورت بفعل سنوات من الخصام.

ووصل جاويش أوغلو إلى الإمارات، الإثنين، لبحث العلاقات الثنائية، والتقى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وناقشا التطورات الإقليمية.

وتأتي الزيارة بعد أن وقعت تركيا والإمارات اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، الشهر الماضي، في خطوة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنها تمثل بداية “عهد جديد” للعلاقات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد -وهو أيضا حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات- التقى بجاويش أوغلو لبحث “تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve #Dubai Emiri Şeyh Maktoum’la görüştük. BAE’yle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz.

Met w/PM of UAE and the Ruler of Dubai, Sheikh Maktoum. Will further develop our economic and commercial relations with UAE. 🇹🇷🇦🇪 pic.twitter.com/wjUjtBjfVj

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 15, 2021