مرشحة للكونغرس للجزيرة مباشر: تعرضت لاعتداء بسبب حجابي وهذه أهدافي من الترشح (فيديو)

عبّرت رنا عبدالحميد المرشحة الأمريكية المصرية للانتخابات التمهيدية لعضوية مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة 12 في نيويورك، عن سعادتها بكون الرسالة التي تحملها تلقى صدى لدى الشباب والملوَّنين والعمال.

وروت رنا في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، ما تعرضت له من عنف وتمييز في أمريكا، إذ تعرضت لنزع حجابها في الشارع.

وقالت رنا إن المجتمع الأمريكي كان ينظر للمرأة المسلمة بازدراء، وإنها عاشت تجربة الاعتداء عليها في حين لقيت دعما من نساء من أماكن مختلفة من العالم العربي.

This year @AOC has been targeted by white nationalists, called sexist slurs & threatened with violence by Republican colleagues.

What we accept from our leaders trickles down to our communities. Anyone who can't condemn this violence has no place in the halls of power. https://t.co/ds2JdLWXfM

— Rana Abdelhamid (@RanaForCongress) November 17, 2021