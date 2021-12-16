مرشحة للكونغرس للجزيرة مباشر: تعرضت لاعتداء بسبب حجابي وهذه أهدافي من الترشح (فيديو)

عبّرت رنا عبدالحميد المرشحة الأمريكية المصرية للانتخابات التمهيدية لعضوية مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة 12 في نيويورك، عن سعادتها بكون الرسالة التي تحملها تلقى صدى لدى الشباب والملوَّنين والعمال.

وروت رنا في لقاء مع برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر، ما تعرضت له من عنف وتمييز في أمريكا، إذ تعرضت لنزع حجابها في الشارع.

تجربة “الاعتداء”

وقالت رنا إن المجتمع الأمريكي كان ينظر للمرأة المسلمة بازدراء، وإنها عاشت تجربة الاعتداء عليها في حين لقيت دعما من نساء من أماكن مختلفة من العالم العربي.

This year @AOC has been targeted by white nationalists, called sexist slurs & threatened with violence by Republican colleagues. What we accept from our leaders trickles down to our communities. Anyone who can't condemn this violence has no place in the halls of power. https://t.co/ds2JdLWXfM — Rana Abdelhamid (@RanaForCongress) November 17, 2021

وأوضحت المرشحة للجزيرة مباشر كيفية نشأتها داخل مجتمع تنتشر فيه الإسلاموفوبيا، وسط خطاب حكومات غربية لتبرير تدخلها في الشرق الأوسط بزعم تحرير المرأة المسلمة.

واعتبرت رنا عبد الحميد أن جزءًا من هذا المشهد مستمر إلى الآن، إذ يتلقى البعض خطاباتها في الحملة الانتخابية بعنف شبهته بأنه “رد فعل على إلقاء القنابل”، وذهبت إلى درجة تشبيه ما تعانيه المرأة المسلمة في أمريكا بما تعانيه في مناطق النزاع.

النضال ضد الإسلاموفوبيا

عبّرت رنا عن حبها لمدينتها كوينز، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، وقالت إن المجتمع فيها متشعب إذ يتحدث سكانها 800 لغة.

وأشارت إلى أن المجتمع المسلم في المدينة نشط، إذ ينخرط في الحد من الإسلاموفوبيا وحماية المجتمع بثقة واعتزاز بأصولهم وهويتهم.

On Sunday my community hosted our first *ever* political fundraiser (!!!) Shoutout to Luxor Feteer for hosting more than 50 of us who came through including my whole fam. 🥰 It fills me with so much joy to have so many people come out feeling excited & supportive. pic.twitter.com/RSKnRbtA6O — Rana Abdelhamid (@RanaForCongress) November 24, 2021

وعما إذا كانت لا تخشى مواجهة ما تعرضت له المسلمات اللاتي سبقنها إلى الكونغرس، مثل اتهام إلهان عمر بالإرهاب، قالت رنا إنها تعرضت لذلك بالفعل.

وأكدت أن ما يدعمها في هذه المواجهة هو اعتزاز المجتمع المسلم بها وإمكان إيصال أصواتهم عبرها.

واعتبرت أن مهمتها هي مواجهة التحديات؛ ومنها المفاهيم المسبقة ومواصلة النضال من أجل الأمن والعدالة.