واشنطن تعلق على إعلان الرئيس التونسي عن جدول زمني انتخابي

رحبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.

جاء ذلك على الرغم من تنديد المعارضة بتمديد سعيد لعام كامل تعليق عمل البرلمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية”.

وأضاف “نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفافة وأن تشمل تنوع الأصوات السياسية والمجتمع المدني”.

We welcome Tunisian President Saied’s announced timeline for political reform. We are committed to the U.S. partnership with the Tunisian people. https://t.co/ANeuFCUebD

— Ned Price (@StateDeptSpox) December 15, 2021