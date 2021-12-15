واشنطن تعلق على إعلان الرئيس التونسي عن جدول زمني انتخابي

رحبت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الإثنين وقرر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية في نهاية 2022.

جاء ذلك على الرغم من تنديد المعارضة بتمديد سعيد لعام كامل تعليق عمل البرلمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان “نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية”.

وأضاف “نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفافة وأن تشمل تنوع الأصوات السياسية والمجتمع المدني”.

We welcome Tunisian President Saied’s announced timeline for political reform. We are committed to the U.S. partnership with the Tunisian people. https://t.co/ANeuFCUebD — Ned Price (@StateDeptSpox) December 15, 2021

وشدد برايس على أن “الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات”.

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتحاد الأوربي دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

وأعلن سعيد مساء الإثنين الماضي عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 يوليو/ تموز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.