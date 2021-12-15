الصحة العالمية: أوميكرون يتفش بشكل غير مسبوق في معظم دول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن المتحوّر أوميكرون الجديد من فيروس كورونا ينتشر بوتيرة غير مسبوقة وأصبح على الأرجح متفشيا في معظم دول العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي إن “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتمّ رصدها بعد. أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحوّر آخر”.

وأضاف “نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنه حميد … حتى لو أن أوميكرون يسبب مرضًا أقلّ خطورةً، فإن عدد الحالات قد يُغرق أنظمة الصحة غير الجاهزة من جديد”.

وحذّر مدير منظمة الصحة أيضًا المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأية دولة بالخروج من الأزمة ودعا إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي.

وأشار أدهانوم غيبرييسوس أيضًا إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى تقديم جرعات معزّزة من اللقاحات المضادة لكوفيد لجميع سكانها، وذلك “رغم افتقارنا للأدلة بشأن فعالية الجرعات المعززة ضد هذا المتحوّر”.

لكن منظمة الصحة العالمية تخشى أن تساهم حملات إعطاء الجرعات المعزّزة في تراكم اللقاحات المضادة لكوفيد لدى الدول الغنية، كما هي الحال حتى الآن، الأمر الذي يضعف التلقيح في الدول الفقيرة.

وأكد أدهانوم غيبرييسوس “سأكون واضحًا جدًا: منظمة الصحة العالمية ليست ضد الجرعات المعزّزة. نحن ضدّ عدم المساواة”.

بريطانيا ترفع كافة الدول من قائمة الحظر

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد للبرلمان إن بلده ستستبعد، الأربعاء، كل الدول الـ 11 التي أضيفت لقائمة حظر السفر المرتبطة بجائحة كوفيد نظرا لوجود حالات إصابة محلية الآن بسلالة أوميكرون الجديدة المتحورة من فيروس كورونا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أضافت دولا في جنوب القارة الأفريقية إلى قائمة حظر السفر، في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي يعني أن دخول البلاد كان متاحا فقط للمواطنين أو المقيمين الذين يخضعون لحجر صحي عند الوصول بهدف إبطاء انتشار أوميكرون.

وقال جاويد “يوجد الآن انتشار محلي لأوميكرون في المملكة المتحدة وينتشر أوميكرون على نطاق واسع للغاية في أنحاء العالم، قائمة السفر الحمراء أقل فعالية الآن في إبطاء تسلل أوميكرون من الخارج”.

لكن بريطانيا لا تزال تلزم جميع الوافدين بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من الفيروس أو إجراء اختبار في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل القدوم إليها.

وذكر وزير النقل غرانت شابس أنه سيجري إعادة النظر في هذه الإجراءات بالأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتشمل الدول التي سترفع بريطانيا أسماءها من قائمة حظر السفر أنغولا وبوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابوي.

في السياق، أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت، الثلاثاء، 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19، في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير 2021، بينما تواجه البلاد ما وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه “موجة مد” من الإصابات بسلالة أوميكرون.

وعدد الإصابات الجديدة هو خامس أكبر عدد مسجل منذ تفشي الجائحة، في مارس/آذار العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضا وفاة 150 بالفيروس في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة.

وارتفع عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات، في الفترة بين الرابع والعاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بنسبة 10% بالمقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 120 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الثلاثاء، ارتفاعا من 98 أمس، كما زاد العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 20677 من 12712 في اليوم السابق.

وبذلك يبلغ إجمالي وفيات كوفيد-19 في إيطاليا منذ ظهور المرض، في فبراير/شباط من العام الماضي 135049، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوربا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

وارتفع مجمل الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا حتى الآن إلى 5.26 مليون.

الجزائر

وأعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، تسجيل أول حالة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” لدى شخص أجنبي دخل البلاد قبل أيام.

جاء ذلك في بيان لـ”معهد باستور الحكومي لعلوم الأوبئة”.

وحسب المعهد “تم اليوم تأكيد أول حالة للمتغير أميكرون بالجزائر ويتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري”.