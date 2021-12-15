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سياسة

مستوطنون يتدربون على اقتحام الأقصى متنكرين بهيئة مسلمين (فيديو)

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية صامتة في باحاته (مواقع التواصل)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202107:32 PM (مكة المكرمة)

نشرت قناة 13 الإسرائيلية تقريرًا عن مجموعة من المستوطنين المتطرفين، يتدربون على كيفية صلاة المسلمين ويلبسون مثل لباسهم ويتجهزون لاقتحام المسجد الأقصى، متنكرين بهذا اللباس لأداء صلواتهم التلمودية بحرية.

وقال أحد المستوطنين في التقرير “نتنكر كالعرب كي لا نلفت انتباه المسلمين إلينا ولا الأوقاف أو الشرطة، فعندما تدخل المسجد كمسلم لاينظرون إليك، وتستطيع الصلاة بحرية”.

وأضاف “لا يمكننا القبول بالعقوبات المفروضة على اليهود في المسجد الأقصى وتحديد دخولهم بساعات محددة خلال اليوم وكذلك رفض دخولنا للداخل وأداء السجود وأشياء أخرى كثيرة مقيدة جداً”.

وأكد مستوطن آخر أن “هناك 5 أشياء سنقوم بتعلمها وهي أولاً اللغة وثانياً السلوك والثقافة السائدة هناك ثم الدراسات الدينية والآيات التي يتلونها خلال الصلاة”.

وقال معد التقرير إن المستوطنين يهدفون من خلال هذه التصرفات إلى تغيير اللعبة التي تحدث في الأقصى وتمنع اليهود من حرية الصلاة فيه.

وتعقيباً على ذلك حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من الأساليب التي يتبعها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى بأي وسيلة، معتبرًا بأنها أساليب “التوائية استفزازية”.

وقال الشيخ عكرمة لموقع القسطل المحلي، إن هذه الأساليب يُقصد منها إحراج حراس المسجد الأقصى الذين لم ينتبهوا إلى هذه الحيلة. علمًا بأن الحراس يُمسكون العديد من المستوطنين الذين يُحاولون التسلل واقتحام المسجد الأقصى خلسة.

وأضاف أن التنكّر بملابس إسلامية يُشير إلى أخطار مُحتملة في المسجد الأقصى حيث أن هؤلاء المتنكّرين من المستوطنين قد يوقعون الأذى في الأقصى والمسلمين.

وقدم المستوطنون لبعضهم البعض النصائح فيما يخص خطوة اللباس العربي، وقال أحدهم إنه لكي تنجح الحيلة، عليك أن تدعي أنك مسلم من دولة غربية وأنك حديث الإسلام.

لكن البعض الآخر خالف الفكرة واعتبرها ضرب من الجنون.

المصدر : الجزيرة مباشر

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