مستوطنون يتدربون على اقتحام الأقصى متنكرين بهيئة مسلمين (فيديو)

نشرت قناة 13 الإسرائيلية تقريرًا عن مجموعة من المستوطنين المتطرفين، يتدربون على كيفية صلاة المسلمين ويلبسون مثل لباسهم ويتجهزون لاقتحام المسجد الأقصى، متنكرين بهذا اللباس لأداء صلواتهم التلمودية بحرية.

وقال أحد المستوطنين في التقرير “نتنكر كالعرب كي لا نلفت انتباه المسلمين إلينا ولا الأوقاف أو الشرطة، فعندما تدخل المسجد كمسلم لاينظرون إليك، وتستطيع الصلاة بحرية”.

وأضاف “لا يمكننا القبول بالعقوبات المفروضة على اليهود في المسجد الأقصى وتحديد دخولهم بساعات محددة خلال اليوم وكذلك رفض دخولنا للداخل وأداء السجود وأشياء أخرى كثيرة مقيدة جداً”.

يصبغون لحاهم وشعرهم ويحملون سجادة ومسبحة.. يهود متطرفون يتنكَّرون في هيئة مسلمين للصلاة بالمسجد الأقصى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/zvkmkduf1J — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 15, 2021

وأكد مستوطن آخر أن “هناك 5 أشياء سنقوم بتعلمها وهي أولاً اللغة وثانياً السلوك والثقافة السائدة هناك ثم الدراسات الدينية والآيات التي يتلونها خلال الصلاة”.

وقال معد التقرير إن المستوطنين يهدفون من خلال هذه التصرفات إلى تغيير اللعبة التي تحدث في الأقصى وتمنع اليهود من حرية الصلاة فيه.

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وتعقيباً على ذلك حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من الأساليب التي يتبعها المستوطنون لاقتحام المسجد الأقصى بأي وسيلة، معتبرًا بأنها أساليب “التوائية استفزازية”.

وقال الشيخ عكرمة لموقع القسطل المحلي، إن هذه الأساليب يُقصد منها إحراج حراس المسجد الأقصى الذين لم ينتبهوا إلى هذه الحيلة. علمًا بأن الحراس يُمسكون العديد من المستوطنين الذين يُحاولون التسلل واقتحام المسجد الأقصى خلسة.

وأضاف أن التنكّر بملابس إسلامية يُشير إلى أخطار مُحتملة في المسجد الأقصى حيث أن هؤلاء المتنكّرين من المستوطنين قد يوقعون الأذى في الأقصى والمسلمين.

"قد يوقعون الأذى بالمسجد وبالمسلمين وعلى حراس الأقصى أن يكونوا يقظين" … عن تنكر المستوطنين بملابس إسلامية لاقتحام المسجد الأقصى يعلق الشيخ عكرمة صبري للقسطل pic.twitter.com/RutKUbkuo0 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 15, 2021

وقدم المستوطنون لبعضهم البعض النصائح فيما يخص خطوة اللباس العربي، وقال أحدهم إنه لكي تنجح الحيلة، عليك أن تدعي أنك مسلم من دولة غربية وأنك حديث الإسلام.

لكن البعض الآخر خالف الفكرة واعتبرها ضرب من الجنون.

בשביל שלא יתפסו אתכם עם רמת ערבים לא מספיקה, אתם יכולים לטעון שאתם תיירים מוסלמים ממדינה אחרת, נגיד אלבניה… — Neuron😷 (@Neuron972) December 14, 2021