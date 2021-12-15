ليبيا.. الداخلية تدين سرقة عدد من مركباتها ووفد برلماني يزور تركيا

أدانت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، السطو على مركبات للشرطة في منطقة قيرة الشاطئ، كانت متجهة لدعم مديرية أمن مدينة سبها جنوب غربي البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته عبر فيسبوك أن ‏”مجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت بالاستيلاء على هذه المركبات بمنطقة قيرة ‏الشاطىء ونقلها إلى قاعدة براك الشاطىء”.

كانت مديرية الأمن الوطني بسبها قد قالت، أمس الثلاثاء، في بيان إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قامت بتعدٍ صارخ من خلال الاستيلاء على ممتلكات المديرية وسرقة 11 مركبة وهي في طريقها للمدينة.

وأدانت الداخلية “الفعل الإجرامي المتمثل في واقعة السطو المسلح على عدد ‏من مركبات الشرطة يوم الإثنين والتي كانت في طريقها ‏لدعم مديرية أمن سبها في إطار التجهيز لتأمين وحماية الانتخابات”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالنظر ‏إلى “خطورة مثل هذه الأفعال الاجرامية على الاستقرار خاصة في هذه المرحلة ‏المفصلية الحرجة التي تمر بها بلادنا”.‏

وقالت إنها “تؤمن إيمانًا شديدًا بأن أعمال الاعتداء والسطو المسلح تشكل أعمالًا ‏جبانة تدل على غاية في نفس مرتكبيها”، وفق البيان.

من جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية في بيانها “أنها ستواصل العمل على دعم ‏مديريات الأمن في الجنوب بما تحتاجه لتأمين الانتخابات”.

والأحد، قال وزير الداخلية خالد مازن في مؤتمر صحفي إن وزارته “تقوم بعملها لتأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب”.

وحذر مازن، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، من أن الانفلات الأمني يهدد الانتخابات المقررة في 24 من الشهر ذاته في ظل دعوات لتأجيلها جراء استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف حول إجرائها.

زيارة البرلمان التركي

على صعيد آخر، زار وفد برلماني ليبي يتقدمه رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، اليوم، مقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

واستقبل الوفد أحمد يلدز رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركيةـالليبية النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

عاجل | وفد من مجلس النواب الليبي برئاسة رئيس المجلس المكلف فوزي النويري يزور البرلمان التركي، الأربعاء، بالعاصمة التركية أنقرة.#ليبيا #تركيا pic.twitter.com/m1WKFl4wvO — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 15, 2021

وأعرب يلدز في كلمة عن شكره للوفد حيال تلبيته لدعوة الزيارة رغم الأجندة المكثفة بسبب الانتخابات في ليبيا.

بدوره، قال النويري إن هذه الزيارة تعد الأولى إلى تركيا على مستوى رئاسة المجلس، وتشكل أهمية كبيرة لهم.

ومن المنتظر أن يلتقي النويري، في وقت لاحق اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي.

وعانت ليبيا البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على مدى سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.