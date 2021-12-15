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سياسة|كندا

كندا.. إلقاء القبض على رجل وضع جثة حيوان أمام مسجد افتتح حديثا

المركز الإسلامي في مدينة فودرويل دوريون الكندية (مونتريال جازيت)
15/12/2021

ألقت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية القبض على شخص (33 عاما) ألقى بجثة حيوان ميت خارج المسجد التابع للمركز الإسلامي في مدينة فودرويل دوريون.

وتحفظت الشرطة على الرجل، الإثنين الماضي، ثم أفرجت عنه بعدما وافق على اتباع مجموعة من الشروط بما في ذلك تقديمه للمحكمة في موعد لاحق إذا ثبتت التهمة عليه، حسبما نقلت صحيفة (مونتريال جازيت) المحلية.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل أن توجه لمرتكب الواقعة “تهم التحرش وتخريب ممتلكات الغير فضلًا عن تهمة افتعال جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا”.

من جهته، أعرب وزير المواصلات الكندي عمر الغبرة عن استيائه من الواقعة.

وغرّد عبر تويتر “لا مكان للكراهية والتمييز في كندا. أولئك الذين فعلوا ذلك يجب أن يحاسبوا. الإسلاموفوبيا وأشكال الكراهية الأخرى لا مكان لها في مجتمعنا. هذا ليس ما نحن عليه في كندا”.

يشار إلى أن مبنى المركز الإسلامي كان سابقا عبارة عن مطعم وحانة مهجورة قبل أن يتحول إلى مكان خاص بالمسلمين، في أكتوبر/تشرين الثاني 2020.

والعام الماضي، عندما أطلق مشروع يسمح استخدام المبنى للأغراض الدينية قوبلت المبادرة بمعارضة من قبل ما وصفه مسؤولو البلدية آنذاك بأنها مجموعة “صغيرة ولكنها ذات صوت مسموع” بذريعة أنه سيتسبب في أزمات مرورية.

يشار إلى أن صحيفة (لودوفوار) الفرنسية  نقلت عن رئيس بلدية فودريل دوريون غي بيلون قوله إن المبنى مجرد مركز للنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمسلمين.

وأضاف “المركز لا يستضيف صلوات أو فعاليات دينية بل فقط بعض الأنشطة الاجتماعية وتجمعات الغذاء”.

وأيّد هذه التصريحات أحد أفراد الجالية المسلمة في المدينة وقال إنه “لا توجد صلاة في المركز الآن” على خلفية تعليق أعمال تحويل المكان إلى مسجد ومركز متكامل للمسلمين بسبب جائحة كورونا، حسب الصحيفة الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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