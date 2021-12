كندا.. إلقاء القبض على رجل وضع جثة حيوان أمام مسجد افتتح حديثا

ألقت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية القبض على شخص (33 عاما) ألقى بجثة حيوان ميت خارج المسجد التابع للمركز الإسلامي في مدينة فودرويل دوريون.

وتحفظت الشرطة على الرجل، الإثنين الماضي، ثم أفرجت عنه بعدما وافق على اتباع مجموعة من الشروط بما في ذلك تقديمه للمحكمة في موعد لاحق إذا ثبتت التهمة عليه، حسبما نقلت صحيفة (مونتريال جازيت) المحلية.

The rise of #Islamophobia in Canada needs to be taken seriously. Those who committed this hate crime must be held accountable. https://t.co/nnLuVru8NI — Senator Salma Ataullahjan (@SenatorSalma) December 14, 2021

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل أن توجه لمرتكب الواقعة “تهم التحرش وتخريب ممتلكات الغير فضلًا عن تهمة افتعال جرائم الكراهية والإسلاموفوبيا”.

من جهته، أعرب وزير المواصلات الكندي عمر الغبرة عن استيائه من الواقعة.

وغرّد عبر تويتر “لا مكان للكراهية والتمييز في كندا. أولئك الذين فعلوا ذلك يجب أن يحاسبوا. الإسلاموفوبيا وأشكال الكراهية الأخرى لا مكان لها في مجتمعنا. هذا ليس ما نحن عليه في كندا”.

Hate and discrimination have no place in Canada. Those who did this must be held accountable. Islamophobia and other forms of hate have no place in our society. This is not who we are as Canadians. https://t.co/PdxZy1FXkW — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) December 14, 2021

يشار إلى أن مبنى المركز الإسلامي كان سابقا عبارة عن مطعم وحانة مهجورة قبل أن يتحول إلى مكان خاص بالمسلمين، في أكتوبر/تشرين الثاني 2020.

والعام الماضي، عندما أطلق مشروع يسمح استخدام المبنى للأغراض الدينية قوبلت المبادرة بمعارضة من قبل ما وصفه مسؤولو البلدية آنذاك بأنها مجموعة “صغيرة ولكنها ذات صوت مسموع” بذريعة أنه سيتسبب في أزمات مرورية.

The news that an animal carcass has been found outside the Islamic Cultural Centre of Vaudreuil-Soulanges is very disturbing. Police were called to the mosque on Rang Saint-Antoine in Vaudreuil-Dorion on Saturday morning after an animal carcass was discovered outside. (1/3) — ccmwcanada (@CCMWCanada) December 13, 2021

يشار إلى أن صحيفة (لودوفوار) الفرنسية نقلت عن رئيس بلدية فودريل دوريون غي بيلون قوله إن المبنى مجرد مركز للنشاطات الاجتماعية الخاصة بالمسلمين.

وأضاف “المركز لا يستضيف صلوات أو فعاليات دينية بل فقط بعض الأنشطة الاجتماعية وتجمعات الغذاء”.

وأيّد هذه التصريحات أحد أفراد الجالية المسلمة في المدينة وقال إنه “لا توجد صلاة في المركز الآن” على خلفية تعليق أعمال تحويل المكان إلى مسجد ومركز متكامل للمسلمين بسبب جائحة كورونا، حسب الصحيفة الفرنسية.