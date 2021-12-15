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سياسة|فلسطين

غزة.. كتائب القسام تعلن إطلاق مناورات “درع القدس”

مناورات درع القدس ستحاكي سيناريوهات مختلفة (مواقع إلكترونية)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202101:22 PM (مكة المكرمة)

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأربعاء، انطلاق مناورات عسكرية تهدف إلى رفع الجهوزية القتالية.

وقالت كتائب القسّام في بيان “نعلن انطلاق مناورات درع القدس التي تحاكي سيناريوهات مختلفة”.

وأضافت “هذه المناورات تأتي ضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المتواصلة لمحاكاة مختلف أشكال العمليات القتالية”.

ونوه البيان لأبناء قطاع غزة بأنه قد تسمع في بعض المناطق والمواقع العسكرية أصوات انفجارات وإطلاق نار.

وأضاف أن المقاومة “ستبقى سيف القدس ودرعها حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والإنسان والمقدسات”.

ولم تكشف كتائب القسّام في بيانها عن مدة هذه المناورات أو أعداد المشاركين فيها.

وكانت آخر مواجهة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل وأطلقت عليها حماس اسم سيف القدس واستمرت 11 يوما، بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردت الفصائل بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه معظم المدن الإسرائيلية.

وتأتي مناورات القسام تزامنا مع احتفالات حركة حماس بالذكرى 34 لانطلاقتها عام 1987على يد المؤسس الشهيد الشيخ أحمد ياسين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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