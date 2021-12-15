الشيخ رائد صلاح للجزيرة مباشر: عشت معزولا طوال فترة سجني والاحتلال أراد الانتقام مني (فيديو)

أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر رفض أي تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى.

كما أكد الشيخ رائد في لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، رفض أية سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الحرم القدسي.

وفي أول حوار له بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال الشيخ رائد إنه عاش معزولا طوال فترة سجنه.

وأضاف أن الاحتلال كان يهدف من عزله إلى إذلاله والانتقام منه.

الشيخ رائد صلاح: من المستحيل أن ينجح الاحتلال في تقسيم #المسجد_الأقصى زمانيا ومكانيا pic.twitter.com/PmCGgSR96z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

وفيما يتعلق بمشاركة أحزاب عربية في الحكومة الإسرائيلية، قال الشيخ رائد إنه يرى أن هذا اجتهاد خاطئ وأن ذلك سيؤدي إلى تبعات سلبية فيما بعد.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الشيخ رائد صلاح، أمس الإثنين، بعد قضاء محكوميته البالغة 17 شهرًا فيما يُعرف بـ”ملف الثوابت”.

الشيخ رائد صلاح: أمهاتنا جبال من الصبر ومواقفهن مفخرة لنا وسيكتب التاريخ تضحياتهن العظيمة#فلسطين pic.twitter.com/KpQwjZcwAl — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

وبدأت محاكمة الشيخ رائد صلاح بشأن “ملف الثوابت” منذ اعتقاله في أغسطس/ آب2017، ووجهت إليه لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وقضى الشيخ رائد صلاح 11 شهرًا في السجون حتى حولته محكمة الاحتلال إلى الحبس المنزلي والإقامة الجبرية.

الشيخ رائد صلاح: عشت معزولا طوال فترة سجني والهدف كان إذلالي والانتقام مني#فلسطين pic.twitter.com/FJmVbQqB0t — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 14, 2021

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال الشيخ على خلفية الملف نفسه في أغسطس 2020، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن 28 شهرا، قضى منها 11 شهرا سابقًا.