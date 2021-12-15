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سياسة|فلسطين

الشيخ رائد صلاح للجزيرة مباشر: عشت معزولا طوال فترة سجني والاحتلال أراد الانتقام مني (فيديو)

14/12/2021

أكد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر رفض أي تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى.

كما أكد الشيخ رائد في لقاء مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، رفض أية سيادة للاحتلال الإسرائيلي على الحرم القدسي.

وفي أول حوار له بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، قال الشيخ رائد إنه عاش معزولا طوال فترة سجنه.

وأضاف أن الاحتلال كان يهدف من عزله إلى إذلاله والانتقام منه.

وفيما يتعلق بمشاركة أحزاب عربية في الحكومة الإسرائيلية، قال الشيخ رائد إنه يرى أن هذا اجتهاد خاطئ وأن ذلك سيؤدي إلى تبعات سلبية فيما بعد.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح الشيخ رائد صلاح، أمس الإثنين، بعد قضاء محكوميته البالغة 17 شهرًا فيما يُعرف بـ”ملف الثوابت”.

وبدأت محاكمة الشيخ رائد صلاح بشأن “ملف الثوابت” منذ اعتقاله في أغسطس/ آب2017، ووجهت إليه لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وقضى الشيخ رائد صلاح 11 شهرًا في السجون حتى حولته محكمة الاحتلال إلى الحبس المنزلي والإقامة الجبرية.

وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال الشيخ على خلفية الملف نفسه في أغسطس 2020، حيث حكمت المحكمة عليه بالسجن 28 شهرا، قضى منها 11 شهرا سابقًا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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