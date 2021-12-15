البيان الختامي للقمة الخليجية يؤكد على تماسك مجلس التعاون ومضامين قمة العلا (فيديو)

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ42، الثلاثاء، تنسيق المواقف بين دول المجلس بما يحافظ على مصالحها، كما أكد تماسك مجلس التعاون ووحدة الصف وتحقيق التكامل.

وجاء في البيان الختامي -الذي تلاه الأمين العام للمجلس نايف الحجرف- تأكيد مضامين إعلان العلا، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة جراء جائحة كورونا، فضلا عن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

واعتبر البيان أن استمرار هجمات الحوثيين بدعم إيراني تهديد للأمن الإقليمي، داعيا إيران إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكد البيان ضرورة العمل على حفظ وحدة اليمن وسيادته ورفض أي تدخل في شؤونه.

وتناول البيان ملفات وقضايا أخرى مثل “أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، وتنفيذ خطة العمل المشتركة”، وتأكيد الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القمة الخليجية ناقشت اتفاقات الدفاع المشترك وتعزيز العمل الخليجي.

وأشار إلى أن الدول الخليجية ترغب في أن تكون لديها علاقة طبيعية مع إيران، معتبرا أن الأمر يتوقف على طهران.

ونص بيان القمة الخليجية في دورتها الـ42 على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها.

وشارك في قمة الثلاثاء كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والملك البحريني حمد بن عيسى، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر، و فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني.