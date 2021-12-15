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سياسة

أعضاء كونغرس يضيئون الشموع تأبينا لوفاة 800 ألف أمريكي بكورونا

تتصدر الولايات المتّحدة رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على صعيد الوفيات (الفرنسية)
15/12/2021-|آخر تحديث: 15/12/202110:13 PM (مكة المكرمة)

وقف أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، أمام مبنى الكابيتول صامتين وحاملين الشموع تأبينًا لإعلان وفاة 800 ألف مواطن أمريكي متأثرين بإصابات فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.

ويُظهر الفيديو الذي بثته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عبر تويتر لحظة خروج النواب الأمريكيين من الكابيتول حاملين في أيديهم شموعًا أضاءت ظلام الساحة الخارجية، ثم اصطفوا أمام نافورة مياه لبضعة دقائقة صامتين حدادًا على ضحايا كوفيد-19.

ونشرت رئيسة مجلس النواب صورة لها وسط النواب وعلقت عليها “الليلة انضممت إلى مجموعة من أعضاء الحزبين للحظة صمت إحياء لذكرى 800 ألف أمريكي فقدوا بسبب فيروس كورونا، وهي حصيلة مدمرة لأمتنا”.

ضحايا كوفيد-19 في الولايات المتحدة

وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، الثلاثاء، عتبة 800 ألف، وفقاً لإحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز، في رقم يزيد عن عدد سّكان ولايات بأسرها مثل داكوتا الشمالية أو آلاسكا.

وفي الولايات المتّحدة التي تتصدّر رسمياً قائمة الدول الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص في 2021.

وسجّلت الولايات المتّحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرّغم من أنّها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعّالة ضدّ الفيروس تعدّ من الأفضل في العالم.

وتسجّل الولايات المتّحدة حالياً ما معدّله 1150 حالة وفاة يومياً ناجمة عن كوفيد-19، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتّحدة حالياً هم أشخاص غير محصّنين.

وحتى اليوم تلقّى حوالي 72% من سكّان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وهي نسبة تقل عن تلك المسجّلة في دول عديدة أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان “بينما نتخطّى العتبة الرمزية المتمثّلة بوفاة 800 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19، نتذكر كلّ شخص، والحياة التي عاشوها، ونصلّي من أجل أحبائهم”.

وأضاف “أعرف ما يعنيه وجود كرسي فارغ حول طاولة المطبخ، خاصة خلال موسم الأعياد، وينفطر قلبي على كلّ أسرة تعاني من هذا الألم”.

ومساء الثلاثاء وقف قادة الكونغرس دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الجائحة.

وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور في بيان “سنتذكّر أنّ 800 ألف محبوب لم ينجوا: أب أو جدّ، أم أو جدّة، صديق، وجه مألوف في الحيّ”.

وأضاف “جميعنا نعرف شخصاً خطفه هذا المرض”.

والولايات المتحدة هي وفق الأرقام الرسمية الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الوفيات، متقدّمة في ذلك على البرازيل والهند والمكسيك وروسيا.

وحصدت الجائحة حتى اليوم أرواح أكثر من 5.3 مليون شخص على الأقلّ في سائر أنحاء العالم منذ بدأت في نهاية 2019، استناداً إلى مصادر رسمية.

لكنّ منظمة الصحة العالمية ترجّح أن يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى من ذلك بمرّتين إلى ثلاث مرّات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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blog by د. فوزي أبو خليل
Published On 15/12/2021

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