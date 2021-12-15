اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترميم السكك الحديدية والالتزام بوقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إنه توصل لاتفاق مع الرئيس الأذري إلهام علييف لترميم خطوط السكك الحديدية بين البلدين، والالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ.

جاء ذلك في بيان نشره عبر فيسبوك، اليوم الأربعاء، عقب حضوره اجتماعا ثلاثيا عقد أمس الثلاثاء، بمشاركة علييف، ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل.

وأشار إلى توافقهم في الاجتماع على استمرار الاتصالات بين الجانبين.

وأضاف باشينيان أن خطوط السكك الحديدية ستعمل تحت سيادة وسلطة البلدين، وفقا للقوانين الخاصة بالحدود والجمارك المعترف بها دوليا.

ولفت إلى أن عملية الترميم ستساهم في إمكانية السفر من أرمينيا إلى إيران وروسيا بواسطة السكك الحديدية.

والثلاثاء، أفاد ميشيل في بيان عقب الاجتماع، أن علييف وباشينيان اتفقا على بدء إعادة خطوط سكك الحديد مع إجراءات الرقابة الحدودية والجمركية.

وذكر البيان أن علييف وباشينيان “أكدا أن التعهدات المحورية التي جرى تحملها في إطار البيانين الثلاثيين عن 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 و11 يناير/كانون الأول 2021 سيتم تطبيقهما، وأنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي يوم 26 نوفمبر 2021”.

وأكد أهمية حل القضايا الإنسانية وتسويتها جميعا في أقرب وقت، بما في ذلك الإفراج عن المحتجزين وتحديد مصير المفقودين، خاصة أن كل ذلك يسهم في تهيئة الظروف لبناء الثقة والتقدم نحو السلام والمصالحة.

كان الجيش الأذري أطلق في 27 سبتمبر/ أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم كاراباخ، وبعد معارك استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على أراضيها المحتلة منذ نحو 30 عاما.