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سياسة|السودان

لحظات فقد فيها الوعي.. مراسل الجزيرة مباشر في السودان يروي تفاصيل إصابته أثناء المظاهرات (فيديو)

14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202101:55 PM (مكة المكرمة)

أطلقت قوات الأمن السودانية، أمس الإثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في محيط القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.

وتظاهر آلاف السودانيين وسط العاصمة ومدن أخرى، بدعوة من لجان مقاومة الخرطوم، للتنديد بقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منذ نحو شهرين.

ويطالب المحتجون بتسليم السلطة إلى المدنيين وتنحي الجيش عن العملية السياسية، كما يطالبون بالقصاص لضحايا الثورة السودانية.

لحظات عصيبة

وتعرّض مراسل الجزيرة مباشر محمد عمر لكميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، خلال تغطيته لاحتجاجات مدينة أم درمان، نُقِل إثرها إلى المستشفى.

وروى مراسل الجزيرة مباشر لبرنامج (المسائية) كيف فقد الوعي بعد إطلاق السلطات الغاز على المتظاهرين والصحفيين، ولم يعد إلى وعيه إلا في مستشفى (40) حيث نقله زملاؤه.

وأجرى محمد عمر الفحوص اللازمة، وجرى إسعافه بالأكسجين لمقاومة الكميات الكبيرة من الغاز الذي نفذ إلى جهازه التنفسي.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن مظاهرات الإثنين دعت إليها لجان المقاومة.

ونادى المتظاهرون بضرورة تسليم السلطة إلى المدنيين، ونددوا بقرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة ونائبه محمد حمدان حميدتي.

انقسام الشارع

وجدد المتظاهرون رفضهم اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وفرّقت الشرطة المحتجين بالغاز المسيل للدموع، بينما اتجهت مظاهرات الخرطوم صوب القصر الرئاسي الذي فرضت الشرطة حوله طوقا أمنيا مشددا.

وأشار المراسل إلى وجود رافضين للاحتجاجات، يرون ضرورة منح حمدوك فرصة من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وتتواصل التباينات بين القوى السياسية ومجموعتَي قوى الحرية والتغيير التي ترفض هذا الاتفاق وتدعو أنصارها إلى الخروج في المظاهرات، وفقا للمراسل.

وفي المقابل، تؤيد مجموعة (ميثاق التوافق الوطني) هذه القرارات، وتقول إنها “تحقق أهداف الشارع السوداني وتطلعاته”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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