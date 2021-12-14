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سياسة|ليبيا

ليبيا.. اشتباكات بين قوات حفتر وكتيبة تابعة للمجلس الرئاسي في سبها (فيديو)

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/12/2021

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الثلاثاء بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة سبها جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني في مديرية الأمن الوطني بسبها، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر والكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي، وسط المدينة واستمرت لساعات.

وأضاف المصدر إن سبها تشهد حالة هدوء حذر بعد انسحاب الكتيبة 116 من مواقع تمركزها وسط المدينة.

وذكر أنه لا يُعرف حتى الساعة سبب اندلاع المواجهات المسلحة.

وعلى صعيد متصل قالت مديرية الأمن الوطني بسبها في بيان إن قوات حفتر قامت بتعد صارخ من خلال الاستيلاء على ممتلكات المديرية وسرقة 11 مركبة وهي في طريقها للمدينة.

وأدانت المديرية بأشد العبارات “الأفعال الهمجية والإجرامية الممنهجة التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى في ولاية فزان (عاصمتها سبها)”.

وطالبت المديرية أهالي فزان عامة بـ”التكاتف والوقوف صفا واحدا للتصدي وطرد هذه العصابات التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب الليبي”.

وتسيطر قوات حفتر على ولاية فزان بشكل كامل، وكانت الكتيبة 116 تابعة لحفتر قبل أن يعلن المجلس الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي انضمامها لقواته وتعيين قائدها مسعود جدو آمرا لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب الليبي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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