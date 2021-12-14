ليبيا.. اشتباكات بين قوات حفتر وكتيبة تابعة للمجلس الرئاسي في سبها (فيديو)

اندلعت اشتباكات مسلحة فجر اليوم الثلاثاء بين قوات تابعة للمجلس الرئاسي الليبي، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة سبها جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني في مديرية الأمن الوطني بسبها، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر والكتيبة 116 التابعة للمجلس الرئاسي، وسط المدينة واستمرت لساعات.

وأضاف المصدر إن سبها تشهد حالة هدوء حذر بعد انسحاب الكتيبة 116 من مواقع تمركزها وسط المدينة.

وذكر أنه لا يُعرف حتى الساعة سبب اندلاع المواجهات المسلحة.

اشتباكات وسط مدينة #سبها فجر اليوم بين كتيبة 116 بإمرة مسعود جدي وبين كتيبة طارق بن زياد ومجموعات أخرى تابعة لمليشيات #حفتر pic.twitter.com/XXVQ3skFzN — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 14, 2021

وعلى صعيد متصل قالت مديرية الأمن الوطني بسبها في بيان إن قوات حفتر قامت بتعد صارخ من خلال الاستيلاء على ممتلكات المديرية وسرقة 11 مركبة وهي في طريقها للمدينة.

وأدانت المديرية بأشد العبارات “الأفعال الهمجية والإجرامية الممنهجة التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى في ولاية فزان (عاصمتها سبها)”.

مديرية أمن #سبها تخطر وزارة الداخلية في مراسلة رسمية بتعرض 11 سيارة للسطو المسلح من قبل مليشيات #حفتر بإمرة المبروك سحبان وذلك خلال عملية تسلم هذه السيارات قرب منطقة قيرة الشاطئ بمدينة سبها، محملة إياهم المسؤولية القانونية عن سلامة أعضاء الشرطة والآليات. pic.twitter.com/stLEVpJ3VX — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) December 14, 2021

وطالبت المديرية أهالي فزان عامة بـ”التكاتف والوقوف صفا واحدا للتصدي وطرد هذه العصابات التي باتت الخطر الحقيقي الذي يهدد الجنوب الليبي”.

شاهد | هجوم مسلح تشنه مجموعات عسكرية داخل مدينة #سبها يجبر مليشيا طارق بن زياد التابعة لحفتر على الانسحاب من مواقعها#ليبيا pic.twitter.com/BcEZciJuEN — قناة فبراير (@FebruaryChannel) December 14, 2021

وتسيطر قوات حفتر على ولاية فزان بشكل كامل، وكانت الكتيبة 116 تابعة لحفتر قبل أن يعلن المجلس الرئاسي في يونيو/حزيران الماضي انضمامها لقواته وتعيين قائدها مسعود جدو آمرا لقوة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالجنوب الليبي.