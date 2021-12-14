ساسة تونسيون: الديمقراطية هي المشترك الذي يوحد الشعب ولا يمكن السماح لسعيد العبث بها (فيديو)

قال ماهر بديوي مساعد رئيس البرلمان التونسي “المعلقة أعماله” إن الرئيس قيس سعيد أطلق النار على جميع مؤسسات الدولة التونسية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان يتوقع أن يقوم بدور الوساطة بينه وبين القوى السياسية التونسية المعارضة.

وأضاف البديوي في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الإثنين، أن الرئيس سعيد لم يقدم في خطابه “خارطة طريق” واضحة المعالم لمستقبل التونسيين وإنما أراد أن يقول للجميع بأنه يريد أن يحكم تونس لوحده من خلال نقل نظام حكم العقيد الليبي معمرالقذافي إلى تونس.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، عن استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة واستشارة الشعب عبر منصات إلكترونية بداية، من أول يناير/ كانون الثاني المقبل، حتى يوم 20 من مارس/ آذار المقبل.

وقال سعيد في كلمة توجه بها إلى الشعب قبل أيام من الاحتفاء بذكرى الثورة، يوم 17 من ديسمبر/كانون أول الجاري، إنه سيجري عرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء الشعبي يوم 25 من يوليو/تموز من العام المقبل. على أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 من ديسمبر/كانون أول عام 2022 وفق قانون انتخابي جديد.

وأوضح البديوي أن مشكلة تونس اقتصادية اجتماعية، مؤكدا أن القوى السياسية التونسية والكفاءات التي همشها الرئيس يجب أن تلتف حول الديمقراطية من أجل إسقاط الانقلاب.

وقال “تونس غارقة في الظلام، فهي مدانة بـ 5 مليارات دولار فقط لإتمام ميزانية 2021 ، ونسبة البطالة وسط خريجي الجامعات راوحت 18.5% والتضخم بلغ 6.5 % مضيفا أن السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم هو “إلى أين نحن ذاهبون”.

وتابع البديوي “الرئيس سعيد في هذا الخطاب الذي انتظره جميع التونسيين، لم يقدم حلولا للقضايا الشائكة في البلاد والمتعلقة بالحوار الوطني وبقاء تونس بلا حكومة وبلا برلمان واستمرار المحاكمات العسكرية وملاحقة المعارضين”.

وطالب البديوي الرئيس سعيد بأن ينفتح على الكفاءات التونسية وأن يتوقف عن توزيع صكوك الخيانة على شرفاء تونس، داعيا إلى تحقيق نوع من الشراكة السياسية بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الحزبية والمدنية لإخراج تونس من هذا الوضع المأزوم.

بدورها، اعتبرت إسلام حمزة الناطقة باسم “محامون لحماية الحقوق والحريات” أن الرئيس سعيد كشف عن آخر تفاصيل مشرعة الفردي الساعي إلى فرضه بالقوة على التونسيين.

وأضافت إسلام أن جميع مضامين خطاب الرئيس قيس سعيد تؤكد أنه بصدد الهروب إلى الأمام من خلال المضي في انقلابه ضد إرادة الشعب.

وقالت خلال مشاركتها في برنامج المسائية “الرئيس لم يقدم خارطة طريق وإنما مجرد آجال ومواعيد بدون محتوى سياسي وبدون فاعلين سياسيين أو مدنيين”.

وخلصت إسلام إلى القول إن “الديمقراطية هي المشترك الذي يوحد التونسيين ولا يمكن أن نسمح لسعيد أن يعبث بها”.

من جانبه، قال الصغير الزكراوي رئيس قسم القانون العام بجامعة تونس إن خطاب سعيد أتى على ما تبقى من الفعل السياسي التونسي، فبعدما عطل الدستور وعلق البرلمان أدخل البلاد في حالة استثناء مفتوح.

وأضاف “الرئيس قدم أربع تواريخ لإخراج تونس من الأزمة، لكنه حتى الآن لا يعرف من سيترجم هذه القراءات السياسية إلى مشاريع عملية ومع من يشتغل”.

واعتبر الزكراوي أن أهم منطلق للخروج من الأزمة يقوم على حوار وطني بدل الحوار الافتراضي الذي يقترحه الرئيس بمضامين محددة ومخرجات ملزمة للجميع تأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من التوافق السياسي للخروج من الأزمة.

ويقول معارضون لسعيد إنه إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.

وشدد على أنه ستتم “محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام”.

ترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على أنه “لن يتم المساس بالحقوق”.