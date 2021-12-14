النائب العام السوداني يشكل لجنة للتحقيق في انتهاكات المظاهرات منذ 25 أكتوبر

أصدر النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر بيان للنيابة العامة أن القرار حدد “مهام واختصاصات اللجنة في التحري والتحقيق حول حقائق وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 من أكتوبر/ تشرين الأول وأدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنين”.

وأضاف البيان أن مهام اللجنة تشمل أيضا “حصر الخسائر في الأموال والممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة واستجوب كل من له صلة بالأحداث”.

ووفقا للقرار تم تعيين وكيل النيابة الأعلى الطاهر عبد الرحمن رئيسا للجنة وعضوية 8 آخرين من النيابة العامة.‎

ويشهد السودان، منذ 25 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين ورافق ذلك اعتقال عدد من السياسيين والمسؤولين.

وتتواصل الاحتجاجات رغم توقيع اتفاق إطاري بين البرهان وحمدوك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات.