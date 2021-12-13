“راجعين بلا أسد”.. سوريون يروون معاناتهم الجماعية مع النزوح والتهجير من حلب

أطلق ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة “راجعين بلا أسد” للتعبير عن مأساة تهجير السكان والأهالي وتدمير الأحياء الشرقية لمدينة حلب عام 2016، والأمل بالعودة إليها من دون وجود النظام السوري وروسيا.

واستذكر عدد من الناشطين تهجيرعشرات الآلاف من سكان حلب بعد القصف المكثف الذي استهدف أحياء المدينة، وشن قوات النظام وحلفائه حملة عسكرية قاسية.

وعبروا عن رغبتهم بالعودة لحلب من دون وجود قوات النظام وبشار الأسد وحلفائه.

حملة يطلقها سكّان مدينة حلب الذين هجّرهم الأسد قبل خمسة أعوامٍ، عقب حملة عسكرية لنظام الأسد وروسيا دمّرت الأحياء الشرقية وهجّرت عشرات الآلاف من سكّانها.

في كلّ مشاركةٍ عبر وسائل التواصل يذكر المُهجّرون حكاياتهم وقصص نزوحهم عن ديارهم، وأملهم بالعودة بدون الأسد.#راجعين_بلا_أسد pic.twitter.com/kZkdfcf6jZ — ايمن سويد‏ ‏ (@apohanalhalba) December 12, 2021

#راجعين_بلا_أسد لم نرض الذل والهوان، ولم نرض أن نكون تحت حكم الأسد وأعوانه، ودفعنا ضريبة ذلك بأن هجرنا من أرضنا الشهباء. اقتلعونا من أرضنا ولم يدركوا أن جذورنا ثابتة في حلب وفرعنا في كل سوريا والعالم. نطلق اليوم حملتنا راجعين بلا أسد في الذكرى الخامسة لتهجير أهالي مدينة حلب، pic.twitter.com/vjqWu5fi8u — غياث فرزات (@farzat1711) December 12, 2021

وسرد السوريون قصصهم مع التهجير القسري الذي عاشوه في حلب أثناء الحملة العسكرية لقوات النظام السوري وحلفائه تحت وسم “حكاية نازح ومهجر”.

#حكاية_نازح_ومهجر

قصة من قصص كتيرة، عشت تفاصيل حلب فترة دراستي وهُجّرت منها عام 2013 مرغمة بسبب الملاحقات الأمنية من قبل نظام الأسد المجرم،بس لأنه كنت طالبة و شاركت بعدة مظاهرات بجامعة حلب وماعاد أستطيع دخول حلب من هذا العام

#راجعين_بلا_أسد #حلب

#Syria #Aleppo pic.twitter.com/PC5ztI7AFG — kawthar qshqosh (@KawtharQshqosh) December 12, 2021

#حكاية_نازح_ومهجر أنا المواطن السوري حسن المحيميد هُجرت من مدينة حلب عام 2016 مرغماً تحت وطأة إجرام الأسد والميليشيات الإيرانية والاحتلال الروسي ، وأعيش مهجراً في ريف حلب الغربي أحلم بوطن حر يسوده العدل وأصر على عودتي إلى مدينتي حلب ضمن بيئة آمنة يكفلها #راجعين_بلا_أسد pic.twitter.com/RSVCjQ0L10 — Hasan Mohaimeed (@hasanmhd941) December 12, 2021

أحلم بوطن حر يسوده العدل وأصر على عودتي إلى سوريا ضمن بيئة آمنة يكفلها المجتمع الدولي ومحاسبة كل من ساهم في ظلم السوريين وعلى رأسهم النظام السوري.#وأدعو_أصدقائي التالية أسمائهم إلى كتابة حكايتهم والمشاركة بحملة #راجعين_بلا_أسد #Syria#NoReturnWithAssad#EsadsızVatanaDöneceğiz — ميلاد الشهابي (@Milad_Alshehabi) December 12, 2021

وأوضح مغردون آخرون أن هذا هو العام الخامس الذي يمضي على تهجير 120 ألف شخص من مدينة حلب، وما زالت آثار الدمار والأنقاض شاهدة على كثافة القصف والمعارك التي خلفت أكثر من 3500 قتيل خلال 5 أشهر. بعضهم ما زال تحت الأنقاض حتى اليوم.

يذكر أنه في عام 2016 عاشت الأحياء الشرقية من مدينة حلب حصاراً خانقاً فرضته قوات النظام وروسيا استمر نحو 4 أشهر. وخلاله عانى أهالي المدينة من فقدان المواد الأساسية من الغذاء والدواء وحليب الأطفال.

ورغم كل الظروف ما يزال نشطاء مدينة حلب يصرون على تذكير العالم بما حصل لمدينتهم التي كان يقطنها قرابة نصف مليون شخص، عاشوا الحصار والحرب.

ورغم أن 120 ألف شخص اتخذوا قرار الرحيل، لكن تغريدات أغلبهم تقول إنهم “لا يقبلون التنازل عن حقهم في العودة وتحرير مدينتهم، التي تمثل جذورهم وأرض أجدادهم”.