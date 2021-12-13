مجزرة مخيم البرج.. الجيش اللبناني يتسلم متهما بإطلاق النار أثناء تشييع جنازة أحد عناصر “حماس”

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن قوات “الأمن الوطني الفلسطيني” سلمته فلسطينيا متهما بإطلاق النار أثناء تشييع أحد أفراد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مخيم “البرج الشمالي” للاجئين جنوبي البلاد، وأدى إلى سقوط قتلى.

جاء ذلك في بيان أصدرته قيادة الجيش اللبناني عقب ساعات من مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين في إطلاق نار وقع، أثناء تشييع جثمان أحد أفراد “حماس” حمزة شاهين، الذي سقط في انفجار بالمخيم قبل يومين.

وقال بيان الجيش اللبناني إن “قيادة الأمن الوطني الفلسطيني سلّمت مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني، الفلسطيني (م. د) المتهم بإطلاق النار الذي وقع، عصر الأحد، أثناء تشييع أحد أفراد حماس في مخيم برج الشمالي، وبُوشِر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

تسلّمت مديرية المخابرات من قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في مخيم البص، الفلسطيني (م. د)، المتهم بإطلاق النار الذي وقع عصر اليوم أثناء تشييع أحد عناصر حركة حماس في مخيم برج الشمالي ــــ صور.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. #الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/P26m1RusQI — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 12, 2021

وقوات الأمن الوطني -تتبع منظمة التحرير الفلسطينية- هي الجهة التي تتولى إدارة الأمن في مخيمات اللجوء الفلسطينية بلبنان.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر في “حماس” قوله إن “عددا من الشهداء سقطوا وأصيب عدد آخر، بعضهم في حالة خطر، جراء إطلاق نار مصدره مركز لحركة فتح أثناء تشييع جثمان الشهيد حمزة شاهين”.

ونفى طلال العبد قاسم -قائد قوات “الأمن الوطني الفلسطيني” في المخيم- أن يكون مطلق النار من حركة “فتح” أو من قوات الأمن الوطني، معربا عن استعداده لفتح تحقيق في الحادث.

ومساء الجمعة، وقع انفجار داخل المخيم، الذي يضم نحو 20 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت “حماس” إن الانفجار ناجم عن “ماس كهربائي” في مستودع به أسطوانات غاز وأكسجين، نافية صحة ما ذكرته الوكالة اللبنانية من أن الحادث ناجم عن انفجار ذخائر داخل مخزن تابع للحركة.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.