بعد 17 شهرا في سجون الاحتلال.. احتفالات بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح (فيديو)

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل، بعد اعتقال دام نحو 17 شهرًا.

وكان العشرات من الفلسطينيين بانتظار الشيخ صلاح، خارج سجن مجدو الإسرائيلي (شمال)، حيث لوحوا برايات خضراء.

احتفالات بالإفراج عن الشيخ #رائد_صلاح بعد 17 شهرًا قضاها في الزنزانة الانفرادية. pic.twitter.com/f1OAaFQ8J7 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 13, 2021

وجرت استعدادات، منذ أمس الأحد، في مدينة أم الفحم لاستقبال الشيخ صلاح.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني تنظيم استقبال له في أم الفحم.

وقالت في تصريح مكتوب “يستعد الداخل الفلسطيني (المناطق العربية بإسرائيل) لاستقبال فضيلة الشيخ رائد صلاح بعد قضاء فترة محكوميته الظالمة”.

وأضافت اللجنة “سُجن الشيخ صلاح ظلمًا وعدوانًا ودفع ثمن الحفاظ على ثوابت شعبنا وأمتنا، وثمن دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وعن المفاهيم الإسلامية والوطنية الصافية والصادقة كما توارثها شعبنا وأمتنا كابرًا عن كابر”.

#صورة اللحظات الأولى لاستقبال الشيخ رائد صلاح pic.twitter.com/nbIZ9KmuYP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 13, 2021

واعتقلت شرطة الاحتلال الشيخ صلاح منتصف أغسطس/آب 2017، ووجهت إليه لائحة اتهام من 12 بندًا، تتضمن التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له، وأمضى 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة.

وقضت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة حيفا (شمال) في فبراير/شباط 2020، بسجنه لمدة 28 شهرًا، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب، وخفضت إلى 17 شهرًا، بعد خصم الفترة التي قضاها سابقًا (11 شهرًا) منها.

#شاهد| اللحظات الأولى للقاء الشيخ رائد صلاح بوالدته وعائلته. pic.twitter.com/umKaE0kWlq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 13, 2021

ومنذ بدء قضاء محكوميته في 16 أغسطس/ آب 2020، مكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي.

وحظرت سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية التي يترأسها صلاح، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل.