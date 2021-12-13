رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد أبو ظبي (فيديو)

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الإمارات.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية في تصريح مكتوب “لقاء تاريخي: رئيس الوزراء بينيت يلتقي ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد في قصره”.

وبدأ بينيت أمس زيارة رسمية هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى دولة الإمارات.

بالفيديو اول لقاء تاريخي بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت وولي عهد ابو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد . واقع جديد من التعاون المثمر في المنطقة 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/Vicyes868e — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 13, 2021

وقال مصدر في الوفد المرافق لبينيت إنه سيعقد اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين في مجالات التكنولوجيا والثقافة والاستثمارات.

وأضاف “من المتوقع أن تركز اجتماعات الإثنين على تعزيز التعاون في العديد من القضايا بينها التجارة بين البلدين”.

ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحافة العربية أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر الزيارة بالحدث التاريخي.

ونقل عن بينيت قوله لوزير الخارجية الإماراتي “أثمّن استضافتكم الحارة وأتأثر كثيرًا بحضوري هنا. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين”.

وأكد بينيت في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الإثنين، أن “العلاقات بين الدولتين توطدت في جميع المجالات وأنا مرتاح جدًّا لذلك”، مشيرًا الى “إبرام العديد من اتفاقات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك”.

وأضاف “أتطلع إلى استمرار تطور العلاقات وتوطيدها”.

حدث تاريخي:وصل رئيس الوزراء بينيت إلى أبوظبي قبل قليل في اول زيارة رسمية لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات حيث استقبله في المطار وزير الخارجية الإماراتي بحضور حرس الشرف.وقال رئيس الوزراء :"أثمن استضافتكم الحارة وأتأثر كثيرا بحضوري هنا. نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين." pic.twitter.com/L5UGIk0imQ — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 12, 2021

ويختتم بينيت زيارته في وقت لاحق مساء الإثنين.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات، ووقتها سلّم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبو ظبي.

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإمارات في أواخر يونيو/حزيران الماضي، وافتتح أول سفارة لتل أبيب في الخليج.

ووقّعت الدولتان اتفاقات في مجالات الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة فتح فرع لها في الإمارات.

وتشارك إسرائيل أيضًا في معرض إكسبو 2020 القائم في دبي حاليًّا. وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام الإسرائيلي في دبي.

وبلغ حجم التجارة السلعية الثنائية بين البلدين نحو 500 مليون دولار حتى الآن في العام الجاري، ارتفاعًا من 125 مليونًا في 2020 ومن المتوقع أن يواصل نموه بوتيرة سريعة.

يُذكر أن إسرائيل والإمارات وقّعتا في 14 سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقًا لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع التي يرون أنها تتعارض مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطًا أساسيًّا لإحلال السلام مع الدولة العبرية.