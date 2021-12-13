حماس: نحمل “الأمن الوطني الفلسطيني” مسؤولية “جريمة” مخيم البرج

حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأحد، “قوات الأمن الوطني الفلسطيني”، المسؤولية المباشرة عما أسمتها “جريمة القتل والاغتيال المتعمد”، بمخيم “برج الشمالي” للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

جاء ذلك في بيان للحركة عقب ساعات من إطلاق نار وقع أثناء تشييع جثمان أحد عناصر حماس بالمخيم يدعى حمزة شاهين (سقط بانفجار بالمخيم قبل يومين).

وأسفر إطلاق النار عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفق ما أكده مصدر من “حماس”، في وقت سابق الأحد، الذي قال إن “مركزا لحركة فتح هو مصدر إطلاق النار”.

لكن قائد قوات “الأمن الوطني الفلسطيني” في المخيم طلال العبد قاسم، نفى عقب تلك الاتهامات، أن يكون مطلق النار من حركة “فتح” أو من قوات الأمن الوطني، معربا عن استعداده لفتح تحقيق في الحادث.

وقالت “حماس” في بيانها: “نحمل ما يسمى بقوات الأمن الوطني الفلسطيني، المسؤولية المباشرة عن جريمة القتل والاغتيال المتعمد، ونحمل قيادة السلطة (الفلسطينية) في رام الله وأجهزتها الأمنية في لبنان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”.

وقوات الأمن الوطني، تتبع منظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة التي تتولى إدارة الأمن في مخيمات اللجوء الفلسطينية بلبنان.

واعتبرت حماس أن “هذه الجريمة المروعة هي خدمة بالكامل للاحتلال (إسرائيل) الذي يحاول دائما استهداف المخيمات الفلسطينية، وإسقاط حق العودة”.

ودعت “حماس”، حركة “فتح” وجميع الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية واللبنانية والإسلامية “إلى إدانة واستنكار المخطط التخريبي لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، الذي لا يخدم إلا الاحتلال”.

وطالبت بـ “تسليم القتلة للسلطات اللبنانية، وإحالتهم للعدالة، وكل من له علاقة بالمجزرة”.

في السياق، أدان السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في مخيم “البرج الشمالي” مقدماً تعازيه الى الشعب الفلسطيني وحركة “حماس”.

وحسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية، اعتبر دبور “ما حصل اعتداء علينا جميعا وعلى أمن واستقرار مخيماتنا”، قائلا: “سنفشل مجتمعين المشروع التدميري للمجتمع الفلسطيني، وسنبقى كما عهد شعبنا بنا موحدين، همنا واحد، ألمنا واحد، هدفنا واحد ووفاؤنا لشعبنا موحد”.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويشهد بعضها من حين إلى آخر توترات واشتباكات مسلحة.