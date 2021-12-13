متحدث باسم الاتحاد الأوربي للجزيرة مباشر: الانتخابات الليبية فرصة نادرة للخروج من الأزمة (فيديو)

قال الناطق باسم الاتحاد الأوربي في الشرق الأوسط لويس ميغل، إن الانتخابات الليبية تمثل لحظة تاريخية، وينبغي أن تكون فرصة نادرة لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في حواره مع الجزيرة مباشر بشأن قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

لويس ميغل @EUinArabic الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط: الانتخابات في #ليبيا جوهرية وتشكل فرصة نادرة للخروج من الأزمة وسنقدم الدعم اللوجستي والتقني لإنجاح الانتخابات pic.twitter.com/Z0Xb0jHamF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

وعن رؤية الاتحاد الأوربي للأوضاع في ليبيا، قال ميغل “الموقف الأوربي لم يتغير ومنذ البداية نقول إن هذه الانتخابات جوهرية لليبيين أنفسهم، والمشاركة فيها تمثل لحظة تاريخية وينبغي أن تكون فرصة نادرة لليبيين لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد منذ سنوات عديدة”.

وأضاف “نقدم منذ فترة الدعم الفني والمالي واللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، ونعتقد أنه تم إحراز تقدم كبير منها الإقبال على تسجيل الناخبين، وندرك في الاتحاد الأوربي أن هناك صعوبات تقنية كثيرة، لكن المطلوب هو إجراء هذه الانتخابات”.

وردًّا على سؤال عن فكرة إرجاء الانتخابات، قال ميغل “هذا القرار يجب أن يكون وفق القوانين واللوائح الليبية، ونحن نؤمن بقدرة المفوضية العليا للانتخابات على إجرائها وفق القانون الليبي، وهذا القرار بيد السلطات الليبية وليس بيد الاتحاد الأوربي”.

لويس ميغل @EUinArabic الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط: هناك إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن أهمية إجراء الانتخابات في #ليبيا pic.twitter.com/rIhHr2aKgG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

وبشأن ما إذا كان تأجيل الانتخابات لبعض الوقت يقلق الاتحاد الأوربي قال ميغل “في حال اتخذت السلطات المعنية الليبية هذا القرار سننظر ما هي السيناريوهات، لكن الموقف لن يتغير، هناك إجماع داخل الاتحاد الأوربي وخارجه -رأيناه في مؤتمر باريس وفي برلين- أن هذه الانتخابات لا بد أن تُجرى لأنها جزء من العملية الانتقالية ومن أجل تحقيق الاستقرار”.

وأضاف “هناك من يقول بضرورة تأجيل الانتخابات ويرى أنها جزء من المشكلة، لكن موقف المفوضية الأوربية ثابت في هذا الشأن، ونعتقد أن الانتخابات جزء من الحل”.

وعن موقف الاتحاد الأوربي من ترشح شخصية مثل سيف الإسلام القذافي للرئاسة قال ميغل “نحن من المدافعين عن المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأخرى، وبشأن ما يتعلق بالمرشحين في ليبيا هذا قرار سيادي وسنرى ما سيحصل بشأن فرص هذا المرشح أو غيره، وسيكون هناك قرار من المؤسسات الأوربية تجاه هذا الموضوع بموجب القانون الدولي بلا شك”.

هل يمكن أن يتعامل الاتحاد الأوروبي مع #سيف_الإسلام_القذافي في حال فوزه برئاسة #ليبيا؟#شاهد رد لويس ميغل @EUinArabic الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط pic.twitter.com/GNCx8ILpVa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 12, 2021

وردًّا على سؤال عن احتمالية أن يتعامل الاتحاد الأوربي مع شخص مثل سيف الإسلام القذافي مطلوب للجنائية الدولية رئيسًا لليبيا حال فوزه في الانتخابات، قال ميغل “أتذكر حالة مشابهة عندما كان الرئيس السوداني عمر البشير مطلوبًا أيضًا من الجنائية الدولية ولم تكن السياسة الأوربية تتعامل معه، وأتصور أن هذا سيكون الموقف نفسه من المفوضية الأوربية والاتحاد الأوربي في حالة فوز القذافي في الانتخابات الرئاسية الليبية”.

في حواري قبل قليل مع @AhmedTahaAJ حول #الانتخابات_الليبية، قلت بأن يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الدولية و الإقليمية و الليبية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة، شاملة وذات مصداقية في #ليبياً. pic.twitter.com/6wBEIjqDDO — Luis Miguel Bueno🇪🇺 (@EUinArabic) December 12, 2021

تأجيل قائمة المرشحين

كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قررت أول أمس السبت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم.

ولم تحدد المفوضية موعدًا جديدًا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

من جانبه، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف (رمضان أبو جناح) بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال أبو جناح في مؤتمر صحفي “حكومة الوحدة داعمة لقيام الانتخابات في موعدها، وندعم مفوضية الانتخابات ووفرنا لها كل ما يلزم من أجل الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.

ودعا مجلس النواب الليبي أعضاءه إلى عقد جلسة تشاورية، اليوم الإثنين، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأصدرت هيئة مجلس النواب الدعوة باسم رئيسه المكلف فوزي النويري، موضحة أن الجلسة التشاورية ستُعقد لمناقشة “مستجدات العملية السياسية”، دون أي إشارة إلى علاقة الجلسة بتطورات العملية الانتخابية.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة، اليوم الإثنين، بمقره في طبرق، لاستلام تقرير لجنة برلمانية للوقوف على العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية، لكن رئيس اللجنة رجّح تأجيل الجلسة وعقدها الأربعاء المقبل، بسبب طول عمل لجنته مع المفوضية والهيئات القضائية.