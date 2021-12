الجنائية الدولية تطالب دول العالم بالتعاون من أجل اعتقال سيف الإسلام القذافي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في تغريدة لها عبر تويتر أن “سيف الإسلام القذافي ما زال طليقًا وهو مدان بجرائم ضد الإنسانية”.

وطالبت الجنائية الدولية دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام، في حين أنه ما زال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووفق موقع المحكمة الجنائية الدولية فإن مذكرة اعتقال سيف الإسلام القذافي صدرت، في 27 يونيو/حزيران 2011، وهو ليس معتقلا.

Saif #Gaddafi remains at large. He is suspected of crimes against humanity committed in #Libya. #ICC relies on State cooperation worldwide to arrest & transfer him to the Court. Learn more ➡️ https://t.co/3oo1aFdH9x #justicematters #buildingsupport pic.twitter.com/O41YX0sBiG

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 12, 2021