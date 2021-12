أعاصير مدمرة وقاتلة في ولاية كنتاكي وبايدن يعلن حالة الطوارئ الكبرى (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ الكبرى في ولاية كنتاكي التي باتت تجسد الدمار الهائل الذي ألحقته سلسلة أعاصير أسفرت عن سقوط 94 قتيلا في عدة ولايات في البلاد.

وسيسمح هذا الإجراء الذي أتى بطلب من حاكم الولاية أندي بيشير بتخصيص مساعدات فيدرالية.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إن هذه الولايات ضربتها “سلسلة من أسوأ الأعاصير” في تاريخ البلاد واصفا أضرارها بأنها “مأساة لا توصف”.

وتتواصل عمليات البحث أملا بالعثور على ناجين لكن عددا من المسؤولين حذر من أن الحصيلة مرجحة للارتفاع.

A devastating, yet incredible, view from a drone in Bowling Green, Kentucky showing the path of destruction from a tornado. Video comes from @WHAS11 our @TEGNA affiliate in Louisville @wusa9 pic.twitter.com/eh7vDqB8P4

واجتاحت هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية ست ولايات مخلفة دمارا واسعا على مئات الكيلومترات إلا أن مايفيلد البالغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة تقريبا في ولاية كنتاكي كانت أكثرها تضررا.

وسقط أكثر من ثمانين قتيلا في كنتاكي وحدها من بينهم كثيرون في مصنع للشموع.

وقال حاكم الولاية “تذكروا أننا مازلنا نعثر على جثث”.

وأكد أن الأعاصير أدت أيضا إلى إصابة ما لا يقل عن ثمانين شخصا بجروح وتشريد آلاف آخرين.

وأصبح مصنع “مايفيلد كونسيومر بروداكتس” لصناعة الشموع العطرية كومة من الأعمدة والحديد الملتوي بارتفاع أمتار عدة.

وفتشت فرق الإنقاذ المجهزة برافعات وجرافات وآليات أخرى الأنقاض بدقة، الأحد.

وكان نحو 110 موظفين في المصنع مساء الجمعة لتلبية الطلب المرتفع مع اقتراب أعياد نهاية السنة عندما دمر الإعصار كل شيء.

وفي مناطق أخرى من كنتاكي وفي ولايات ميزوري وإيلينوي وتينيسي وأركنسو، تنتشر مشاهد الدمار نفسها مع منشآت سويت بالأرض وأبنية فقدت واجهاتها وفولاذ ملتوي فضلا عن سيارات مقلوبة وأشجار مقتلعة وأحجار مبعثرة في الشوارع. وقد طالت الأضرار ولاية ميسيسيبي أيضا.

ومن المواقع المتضررة جدا مخزن لمجموعة أمازون انهار سقفه في اداوردزفيل في ولاية إيلينوي ما أسفر عن ستة قتلى. ويواصل عمال الإغاثة عملهم في المكان.

وسجل وقوع أربعة قتلى في تينيسي واثنين في أركنسو واثنين آخرين على الأقل في ميزوري.

وبدأت وكالات الاستجابة لحالات الطوارئ في البلاد بالانتشار في المناطق المنكوبة.

Some of the worst destruction from the Kentucky tornado was centered in Mayfield, a town of nearly 10,000 people. At least 110 people were huddled inside a candle factory in the area when a tornado ripped through. https://t.co/1VRJZXLBWw pic.twitter.com/Mh3i3oEzZa

وضرب واحد من أطول الأعاصير في الولايات المتحدة، ولاية كنتاكي على امتداد أكثر من 200 ميل (320 كيلومترا) على ما قال الحاكم.

وكان أطول إعصار رصد من الأرض على امتداد 219 ميلا سجل العام 1925 في ميزوري وأدى إلى مقتل 695 شخصا.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير “هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية وإنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض”.

The people of Kentucky are waking up to absolute devastation this morning. Our hearts are with them and the states across the central US that were impacted by this terrible tragedy.

CA stands at the ready to aid and assist with any response and recovery. pic.twitter.com/hKsvx6dWqi

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) December 11, 2021