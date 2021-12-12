بينيت يصل أبو ظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات (فيديو)

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الأحد، إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

Israel PM Bennett has arrives in the UAE and received by Foreign Minister Abdullah bin Zayed @ABZayed pic.twitter.com/Mi95Blbrwj — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 12, 2021

وقبل إقلاع طائرته من تل أبيب، قال بينيت إنه سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي، الإثنين، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب بينيت “حدث تاريخي: رئيس الوزراء بينيت وصل إلى أبوظبي للقيام بزيارة رسمية أولى لزعيم إسرائيلي إلى الإمارات”.

وأضاف البيان أن بينيت “استقبله في المطار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بحضور حرس شرف”.

وقال بينيت، فور وصوله أبو ظبي “أثمن استضافتكم الحارة وأتأثر كثيرا بحضوري هنا، نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين”، حسب المصدر ذاته.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في لقاء تاريخي مع وزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان اهلا وسهلا بك في دولة السلام 🇦🇪 pic.twitter.com/42G1iHTyy4 — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 اسرائيل في دبي (@IsraelDubai) December 12, 2021

ولم يصدر على الفور بيان حول وصول بينيت من الجانب الإماراتي.

ومن المرجح أن يلتقي بينيت خلال زيارته للإمارات، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، حسب قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية.

قال رئيس الوزراء بينيت قبيل مغادرته البلاد للقيام بزيارته التاريخية إلى الإمارات: "تهدف الزيارة إلى تعميق التعاون بين البلدين في شتى المجالات. العلاقات بيننا ممتازة ومتفرعة وعلينا مواصلة رعايتها وتعزيزها وبناء السلام الدافئ بين الشعبين".🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/RExJM8EwKp — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) December 12, 2021

وفي 18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا ولي عهد أبو ظبي رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة الإمارات.

ووقتها سلم سفير الإمارات لدى تل أبيب محمد آل خاجة الدعوة إلى بينيت باسم ولي عهد أبو ظبي.

ووقعت إسرائيل والإمارات، في 14 من سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ أغسطس/آب 2020، عمدت الإمارات إلى جانب البحرين والسودان والمغرب إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار مبادرة رعتها الولايات المتحدة باسم (الاتفاقات الإبراهيمية).

وزيارة بينيت هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي لأي من الدول الأربعة.

ويستهجن الفلسطينيون التقارب مع إسرائيل.

وقال واصل أبو يوسف من منظمة التحرير الفلسطينية “هذا اختراق لكل المنظومة العربية التي يتعين أن تدعم الموقف الفلسطيني في ظل التحديات والمخاطر التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي”.

نفتالي بينيت (يمين) ومحمد بن زايد (أسوشيتد برس)

إيران حاضرة

وقالت صحيفة إسرائيلية، إن إسرائيل رفضت بيع دفاعات صاروخية للإمارات بسبب صلاتها بإيران.

وأوضحت صحيفة (إسرائيل هيوم) أنه من الممكن الآن المطالبة بمراجعة للسياسات، مشيرة إلى أن الموافقة على مثل هذه المبيعات يمكن أن تساعد في إبعاد الإمارات عن إيران.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد زار إيران في وقت سابق هذا الشهر، في أول زيارة من نوعها منذ 2016.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليًا لأزمة تفشي وباء كوفيد-19، وقد وقعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة وغيرها.

وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، حسب القنصل العام لإسرائيل في دبي.

وتشارك إسرائيل أيضا في معرض (إكسبو 2020) الذي يعقد في دبي حاليًا.