خالد المشري: 7 آلاف من مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا ولديهم عشرات الطائرات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن أكثر من 7 آلاف مسلح من مرتزقة فاغنر الروسية موجودون في ليبيا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أجراها المشري مع عدد من الصحفيين والناشطين في إحدى غرف تطبيق كلوب هاوس فجر اليوم الأحد.

وقال المشري “أكثر من 7 آلاف مسلح من الفاغنر الروسية موجودون الآن في ليبيا ولديهم طائرات، ويحفرون الخنادق في سرت والجفرة”.

وأضاف أن لديهم 30 طائرة نفاثة موجودة في قاعدة القرضابية (سرت) إحدى كبرى القواعد العسكرية، بجانب قاعدة الجفرة.

وأشار إلى أن الروس يبحثون عن موطئ قدم في شمالي أفريقيا وقد وجدوه في ليبيا.

واستطرد “الفاغنر أوصلت رئيسًا للحكم في أفريقيا الوسطى، وهي تحاول السيطرة الآن على الوسط الليبي من تشاد إلى البحر المتوسط”.

خالد المشري : القوة الروسية الموجودة في #ليبيا تفوق أي قوة جوية أخرى في بعض الدول الإفريقية، وهي قوة متمركزة في قواعد جوية تابعة لحفتر في سرت والجفرة. — أحمد خليفة (@ahmad_khalifa78) December 11, 2021

وتنشط مرتزقة فاغنر الروسية منذ أبريل/نيسان 2019، في مدينتي سرت (شرق طرابلس) والجفرة (جنوب شرق طرابلس)، ويتمركزون بقاعدة القرضابية الجوية في سرت ومينائها البحري، بالإضافة إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.

وعانى البلد الغني بالنفط لسنوات صراعًا مسلحًا، فبدعم من دول عربية وغربية ومقاتلين أجانب، بينهم مرتزقة فاغنر الروسية، حاربت قوات حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليًا.

ورصد الجيش الليبي مرات عدة تحركات لمرتزقة فاغنر في مدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، كما أعلن مرارًا رصد وصول رحلات جوية لطائرات تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.

ورغم اتفاق الفرقاء الليبيين في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 على إخراج المرتزقة الأجانب وعلى رأسهم فاغنر من بلادهم خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، إلا أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.