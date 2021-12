وضعوا شاحناتهم وسياراتهم في أماكن الصلاة.. هندوس يعرقلون إقامة شعائر صلاة الجمعة (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، أمس الجمعة، بفيديوهات لجماعات هندوسية وهي تكرر محاولتها لعرقلة إقامة شعائر صلاة الجمعة في إحدى الساحات العامة في مدينة “جوروجرام” قرب العاصمة نيودلهي.

وأظهر أحد مقاطع الفيديو، مجموعة من السيارات والشاحنات تقف في الساحة التي كان من المقرر إقامة الصلاة فيها لعدم توافر مساجد كافية في المدينة، بينما تظهر مقاطع أخرى، مجموعة متظاهرين هندوس يهتفون بعبارات دينية هندوسية.

Gurugram Hindus rock! They are not giving up the fight to not allow illegal occupation of public land by Namajis They have parked their cars and trucks there on the land in front of PS of sector 37 . Hindus must resist all further attempts by anyone to subjugate them pic.twitter.com/8Xu8xc1HJK — Ritu #EqualRightsForHindus (@RituRathaur) December 10, 2021

The right-wing goons again stopped & harassed people who want to offer prayers in Gurugram.#Gurugram #GurugramNamaz pic.twitter.com/mZ3mtUDfpx — DNOW Media (@DnowMedia) December 11, 2021

وشارك الناشط الهندوسي أميت سينغ أحد الفيديوهات وعلق قائلًا “هندوس “جوروجرام” ينتصرون.

وأضاف “إنهم يواصلون الكفاح من أجل عدم السماح باحتلال المصليين المسلمين للأراضي العامة بشكل غير قانوني”.

Gurugram Hindus rock! They are not giving up the fight to not allow illegal occupation of public land by Namajis. Hindus must resist all further attempts by anyone to subjugate them. pic.twitter.com/wIwoHmsepP — अमित सिंह (Amit Singh)🇮🇳™ (@TweetAmitKSingh) December 11, 2021

وتابع قائلا “يجب أن يقاوم الهندوس كل المحاولات الأخرى التي يقوم بها أي شخص لإخضاعهم”.

وغرد الصحفي الهندي أبهيجيت ماجومدر “يوجد في جوروجرام 22 مسجدًا، ولكل مؤمن بيت. لا يوجد نقص في المساحة للصلاة”.

Gurgaon has 22 mosques. And every faithful has a home. There isn’t any shortage of space to pray. https://t.co/XbXye5JxVx — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) December 11, 2021

وبالمقابل استهجنت ناشطة تدعى “صايمة” تعليق الصحفي ماجومدر وردت عليه قائلة “هذا لجميع الأديان أليس كذلك؟، لماذا 42 معبدا ومسجدًا واحدا في تلك المنطقة؟، لماذا تم التعدي على مناطق الأوقاف؟.

Goes for all religions, right?

Then, why 42 temples and one mosque in that area?

Why have waqf areas been encroached upon? https://t.co/D9OORKdkBK

As a journalist, you should objectively study and present facts before us. I shouldn’t be the one doing it for you. https://t.co/Mowy9PgJrP — Sayema (@_sayema) December 11, 2021

وتابعت الناشطة موجهة حديثها لماجومدر “كصحفي كان يجب عليك أن تدرس بموضوعية الحقائق وأن تعرضها أمامنا قبل أن تصدر أحكاما جزافا. رغم أنك لست بحاجة لمن يذكرك بما يجب عليك القيام به كصحفي “.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً قصيراً لوزير الأمن الداخلي الهندي (أميت شاه) يطلق خلاله تصريحات معادية للمسلمين.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوه بأنه يحمل “خطاب كراهية” ضد المسلمين في الهند.

وقال أميت في المقطع “ذات مرة أتيت إلى هنا أثناء حكم حزب الكونغرس (المؤتمر الوطني الهندي) فوجدت ازدحاماً شديداً وحينئذ أخبرني أشخاص بأن هناك تصريحاً لإغلاق الشارع الرئيسي حتى يتمكن المسلمون من أداء صلاة الجمعة تيسيراً لهم”.

Home minister of India is spreading hate against muslims. No muslim ever prays on highways But lakhs of Kanwars stop traffic,attack people. In a weeks time,air will be polluted across india in the name of festival but he wont utter a word against it

pic.twitter.com/KjPpClUEnw — Sheldon Cooper (@Bazingaa_aaa) October 30, 2021

يذكر أن حوادث الاعتداء العنصري ضد المسلمين في الهند تزايدت بصورة واضحة في السنوات الأخيرة، دون أن تلقى سوى القليل من الإدانة من الحكومة الهندية.

ويذهب يعض المراقبين إلى أن الانقسامات الدينية موجودة في الهند منذ فترة طويلة، لكن منتقدي الحكومة يقولون إن العنف ضد المسلمين قد تصاعد منذ عام 2014، في ظل الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وخلال فترة ولاية مودي الأولى في السلطة، كانت هناك حوادث عديدة تعرض فيها مسلمون للهجوم من قبل ما يسمى “حراس البقر”؛ بسبب شائعات بأنهم يأكلون لحوم البقر أو أنهم يحاولون تهريبها، حيث يعتبرها الهندوس مقدسة ولا يجوز ذبحها.

ولم يتغاض رئيس الوزراء عن مثل هذه الهجمات، لكنه تعرض لانتقادات لعدم إدانتها بسرعة وبالشدة المطلوبة.