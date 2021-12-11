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سياسة|ليبيا

ليبيا.. الحكومة تتعقب مليارات الدولارات هربها معمر القذافي إلى بنوك في الخارج

الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (غيتي - أرشيفية)
11/12/2021-|آخر تحديث: 11/12/202107:30 PM (مكة المكرمة)

كشفت وكالة (بلومبرغ) الأمريكية أن الحكومة الليبية تتعقب مليارات الدولارات التي كان الرئيس الراحل معمر القذافي قد هربها إلى بنوك في الخارج.

وقال التقرير إن الحكومة وجهت طلبا للقضاء الأمريكي في محكمة مانهاتن الفيدرالية للوصول إلى السجلات المصرفية في 6 بنوك.

وتفيد معلومات مكتب استرداد الأموال الليبي أن “المبالغ التي هربها القذافي وعائلته وشركاؤه تم تحويلها إلى كل من (بنك أوف أمريكا) و(يو بي إس جروب) و(إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي) و(كريديت سويس جروب إيه جي) و(بنك أوف نيويورك ميلون كورب) و(دوتش بنك اي جي).

وقال المكتب إن “ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات من الأصول المملوكة للشعب الليبي التي هربها القذافي وعملاؤه ما زالت مفقودة”.

واعتبر محامو المكتب، في بيان، أن ما تقوم به الحكومة الليبية “قد يصبح أكبر استرداد دولي للأصول في التاريخ”.

وأوضح المحامون أن ذلك سيتم من خلال شركة (لارمو) التي تأسست في عام 2017، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، لاستعادة الأصول المسروقة من الدولة الليبية خلال أربعة عقود من حكم القذافي.

وقالت (بلومبرغ) إن الشركة تحاول تعقب الأموال المنهوبة من خلال الصفقات التجارية الفاسدة واختلاس الأموال الحكومية، وأشارت إلى أن القذافي حكم الدولة الغنية بالنفط في شمال أفريقيا من عام 1969 إلى عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة بلومبرغ الأمريكية

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