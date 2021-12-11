لبنان.. قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة في مخيم للاجئين الفلسطينيين (فيديو)

هز انفجار ضخم، مساء الجمعة، مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وسط جدل حول أسباب الانفجار.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن الحادث ناجم عن “انفجار مستودع للأسلحة تابع لأحد التنظيمات الفلسطينية في مخيم البرج الشمالي”.

#ثريد صور ومقاطع فيديو لألسنة اللهب وسيارات الإسعاف ومعلومات عن اصابات عقب انفجارات متتالية في مخيم البرج الشمالي في صور جراء انفجار مخزن أسلحة pic.twitter.com/ztl8f7R0th — 𝓗𝓲𝓼𝓱𝓪𝓶 (@Hisham_lb) December 10, 2021

وفي السياق، تداول لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة الانفجار وتصاعد أعمدة النيران والدخان وهرع سيارات الإسعاف والإطفاء للتعامل مع الحادث.

وقال سكان في المخيم للوكالة الفرنسية إن انفجارا ضخما وقع قرب مسجد في مخيّم برج الشمالي قرب مدينة صور اندلعت على إثره نيران ضخمة.

وأشاروا إلى أن سكان مدينة صور سمعوا بدورهم دوى الانفجار.

🔶 العاصمة | انفجار ضخم في مخيم البرج الشمالي بمدينة صور في لبنان وأنباء عن إصابات بالمكان pic.twitter.com/t1idpOdyNM — العاصمة – فلسطين (@AlAsimaNews) December 10, 2021

وقالت مهى إحدى سكان المخيم “فجأة وقع انفجار.ارتج منزلنا وخرجت الناس إلى الشارع خوفا”.

ولفتت إلى سماع “أصوات انفجارات متتالية بعد دوى الانفجار الأول”.

يشار إلى أنه لايزال العمل جاريا على إخماد الحريق وإسعاف المصابين.

وحتى الساعة (21:25) بتوقيت غرينيتش لم تصدر السلطات اللبنانية أو حركة حماس أي تعقيب بشأن الحادث.

ويؤوي لبنان، بحسب تقديرات رسمية، 174 ألف لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية.

وترجح تقديرات أن يكون العدد الفعلي لهؤلاء اللاجئين قرابة 500 ألف.

ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق غير معلن بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية.

وتمارس الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات وتنسيقا أمنيا وثيقا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.