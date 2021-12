بعد الهجمات على إلهان عمر.. موظفو الكونغرس المسلمون ينتفضون ضد الإسلاموفوبيا

دعا عشرات العاملين المسلمين في الكونغرس الأمريكي قادة مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسلاموفوبيا، في أعقاب سلسلة من الهجمات تعرضت لها النائبة المسلمة إلهان عمر.

وقال 62 من العاملين المسلمين داخل الكونغرس في رسالة إن التصريحات المعادية للإسلام التي أطلقتها عضو مجلس النواب الأمريكي لورين بويبرت ضد النائبة المسلمة إلهان، على أنها “مزحة” خلقت “شعورا بالقلق والخوف”.

In an open letter published on Wednesday, 62 Muslim staffers said that US Representative Lauren Boebert's recent Islamophobic comments against Omar had created "a feeling of anxiety and fear" on Capitol Hill." https://t.co/3OFLJE9lh4

وأفاد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، أن الرسالة التي وقعها 378 موظفًا جاء فيها “نشهد مضايقات كثيرة ونشعر أن مكان عملنا غير آمن وأنه غير مرحب بنا”.

وتابعت الرسالة وفقا للموقع “نأتي إلى العمل كل يوم ونحن نعلم أن الأعضاء والموظفين المعادين للإسلام الذين يلمحون إلى أننا إرهابيون، معنا في نفس المبنى”.

وجاءت الرسالة بعد فترة وجيزة من انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من لقاء جماهيري للنائبة بويبرت، شبهت فيه إلهان عمر بـ”الإرهابي الذي يحمل قنابل”.

Over the Thanksgiving break, Lauren Boebert said she was recently in a Capitol elevator with Ilhan Omar when a fretful Capitol police officer ran up.

Lauren Boebert said: “Well, she doesn’t have a backpack. We should be fine.”

Boebert then called Ilhan Omar, “jihad squad.” pic.twitter.com/Y7f0nFbnud

— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) November 25, 2021