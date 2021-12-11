“المعلّق الصوتي” لفيديوهات تنظيم الدولة يقرّ بذنبه.. وهذه عقوبته المحتملة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، أن كنديًّا أدّى دورًا رئيسيًّا في إطار دعاية تنظيم الدولة، واستخدم صوته في مقاطع فيديو تعود إلى التنظيم، أقرّ بذنبه أمام محكمة بالولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان إن محمد خليفة (38 عامًا) أقرّ بأنه “قدّم دعمًا ماديًّا لجماعة إجرامية إرهابية” تسبّبت بأعمال قتل، وإنّ عقوبته ستُحدّد في 15 أبريل/نيسان المقبل، وتصل إلى السجن المؤبّد.

والكنديّ المولود في السعودية اعتقلته قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك في يناير/كانون الثاني 2019، وسُلّم العام الجاري إلى السلطات الأمريكية.

وبحسب لائحة الاتهام المنشورة في 2 أكتوبر/تشرين الأوّل، غادر خليفة كندا في 2013 للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.

وبدءًا من 2014 أصبح عضوًا رئيسيًّا في الخلّية الدعائية للتنظيم، لإتقانه اللغتين الإنجليزية والعربية، وهذه الخلية هي مصدر مقاطع الفيديو التي أظهرت عمليات إعدام لرهائن أجانب، بمَن فيهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف اللذان قُطِع رأساهما في العام ذاته.

وعلّق محمد خليفة بصوته لينقل إلى الإنجليزية العديد من محتويات مقاطع الفيديو الدعائية “العنيفة” التابعة لتنظيم الدولة، بما في ذلك مقطع بعنوان “لهيب الحرب”.

كما يُشتبَه في أنه كان المعلّق الصوتيّ لمقاطع فيديو للتجنيد، استُخدِمت فيها صور لاعتداءات شنّها التنظيم في فرنسا وبلجيكا، لتشجيع جهاديين آخرين على تنفيذ هجمات.

وفي مقابلة أجرتها قناة (سي بي سي) الكندية عام 2019 معه من داخل سجنه في سوريا، لم يُبدِ محمد خليفة -ولقبه أبو رضوان الكنديّ- أيّ ندم على أفعاله، وقال إنه يريد العودة إلى كندا مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، لكن بشرط عدم محاكمته هناك.