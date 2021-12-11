تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

القبض على رجل مزق القرآن الكريم في جامعة أريزونا الأمريكية (فيديو)

ويلسي واجنر المواطن الأمريكي المتهم بتمزيق صفحات من القرآن في جامعة ولاية آريزونا (مواقع التواصل)
11/12/2021

أعلنت شرطة جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، أمس الجمعة، القبض على شخص قام بتمزيق صفحات من القرآن الموجود بمركز تلاقي الأديان بمكتبة الجامعة.

وأكدت الشرطة في بيان أن شخصا يدعى ويلسي واجنر “بلا مأوى” يبلغ من العمر 38 عامًا ذهب إلى مكتبة الجامعة، الأربعاء الماضي، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة قيامه بأعمال تخريبية بالمكتبة تضمنت إتلافه القرآن حتى أصبح الكتاب غير قابل للإصلاح كما ذكرت الشرطة.

وفي اليوم التالي، ذهب واجنر مرة أخرى إلى المكتبة وحاول التعدي مجددا على مقتنيات مركز تلاقي الأديان في المكتبة؛ إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه هذه المرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الجامعة لمحطة “عائلة أريزونا” التلفزيونية قائلًا “سوف نبحث أولًا عن الدافع وراء الجريمة، هل كانت فقط من أجل الإتلاف أم كان هناك دافع فكري وراءها، وعلى هذا الأساس سوف نحول القضية للمحاكمة.

 

ووفقًا لسجلات المحكمة فإنه تم القبض على المتهم  بناءًا على مذكرات التوقيف وتهم مخدرات لحيازته أنبوب تدخين زجاجي و”ميثامفيتامين” كان يحملهما.

وأضافت السلطات أن المشتبه به لديه مذكرات ضبط معلقة سابقا؛ وأن لديه تحذيرًا من التعدي على ممتلكات الغير للابتعاد عن الحرم الجامعي لجامعة ولاية أريزونا حتى عام 2022.

وقال مايكل طومسون، رئيس شرطة جامعة ولاية أريزونا، في بيان “لا مجال أو تسامح في جامعة ولاية أريزونا مع هذا النوع من السلوك الضار”.

ونشرت جمعية الطلاب المسلمين بجامعة ولاية أريزونا صورًا لصفحات محترقة وممزقة مكتوبة باللغة العربية وأضرارًا لحقت بجدار، حسبما ذكرت وكالة “اسوشيتد برس”.

ووصف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” الحادث بأنه جريمة كراهية.

وقال المجلس في بيان إن الغرفة “التي مزق فيها القرآن يستخدمها الطلاب المسلمون بشكل كبير في التجمع للصلاة. وهي مكان معروف للطلاب للعثور على لحظات من السلام والتفكير في الحرم الجامعي”.

 

وعبر حسابه على تويتر ندد المجلس بالحادثة وغرد قائلًا “يجب معالجة جرائم الكراهية ضد المسلمين مثل تلك التي حدثت في جامعة ولاية أريزونا بشكل صحيح من قبل سلطات إنفاذ القانون. لا يمكن التسامح مع أعمال الترهيب والعنف ضد مجتمعاتنا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

حول هذه القصة

25 عضوا بالكونغرس الأمريكي يوجهون رسالة للرئيس بايدن بشأن الإسلاموفوبيا

أعلن نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير CAIR) مشاركته في مؤتمر صحفي مع عدد من أعضاء الكونغرس لمطالبة إدارة الرئيس جو بايدن بإنشاء مكتب معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

Published On 24/7/2021
المزيد من سياسة
الأكثر قراءة