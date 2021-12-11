القبض على رجل مزق القرآن الكريم في جامعة أريزونا الأمريكية (فيديو)

أعلنت شرطة جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، أمس الجمعة، القبض على شخص قام بتمزيق صفحات من القرآن الموجود بمركز تلاقي الأديان بمكتبة الجامعة.

وأكدت الشرطة في بيان أن شخصا يدعى ويلسي واجنر “بلا مأوى” يبلغ من العمر 38 عامًا ذهب إلى مكتبة الجامعة، الأربعاء الماضي، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة قيامه بأعمال تخريبية بالمكتبة تضمنت إتلافه القرآن حتى أصبح الكتاب غير قابل للإصلاح كما ذكرت الشرطة.

وفي اليوم التالي، ذهب واجنر مرة أخرى إلى المكتبة وحاول التعدي مجددا على مقتنيات مركز تلاقي الأديان في المكتبة؛ إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه هذه المرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الجامعة لمحطة “عائلة أريزونا” التلفزيونية قائلًا “سوف نبحث أولًا عن الدافع وراء الجريمة، هل كانت فقط من أجل الإتلاف أم كان هناك دافع فكري وراءها، وعلى هذا الأساس سوف نحول القضية للمحاكمة.

INCIDENT UPDATE – An arrest has been made in connection to the criminal damage reported at Hayden Library. ASUPD arrested and charged Wesley Waggoner with Criminal Damage for causing significant damage to library property, including a Quran from the interfaith reflection area. pic.twitter.com/yKU5ldfkAj — Arizona State University Police Department (@ASUPolice) December 10, 2021

ووفقًا لسجلات المحكمة فإنه تم القبض على المتهم بناءًا على مذكرات التوقيف وتهم مخدرات لحيازته أنبوب تدخين زجاجي و”ميثامفيتامين” كان يحملهما.

وأضافت السلطات أن المشتبه به لديه مذكرات ضبط معلقة سابقا؛ وأن لديه تحذيرًا من التعدي على ممتلكات الغير للابتعاد عن الحرم الجامعي لجامعة ولاية أريزونا حتى عام 2022.

وقال مايكل طومسون، رئيس شرطة جامعة ولاية أريزونا، في بيان “لا مجال أو تسامح في جامعة ولاية أريزونا مع هذا النوع من السلوك الضار”.

ونشرت جمعية الطلاب المسلمين بجامعة ولاية أريزونا صورًا لصفحات محترقة وممزقة مكتوبة باللغة العربية وأضرارًا لحقت بجدار، حسبما ذكرت وكالة “اسوشيتد برس”.

ووصف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” الحادث بأنه جريمة كراهية.

وقال المجلس في بيان إن الغرفة “التي مزق فيها القرآن يستخدمها الطلاب المسلمون بشكل كبير في التجمع للصلاة. وهي مكان معروف للطلاب للعثور على لحظات من السلام والتفكير في الحرم الجامعي”.

Anti-Muslim #hatecrimes like the one that occurred at Arizona State University must be properly addressed by law enforcement. Acts of intimidation and violence against our communities cannot be tolerated.#Islamophobia pic.twitter.com/m07WJjx0TO — CAIR National (@CAIRNational) December 11, 2021

وعبر حسابه على تويتر ندد المجلس بالحادثة وغرد قائلًا “يجب معالجة جرائم الكراهية ضد المسلمين مثل تلك التي حدثت في جامعة ولاية أريزونا بشكل صحيح من قبل سلطات إنفاذ القانون. لا يمكن التسامح مع أعمال الترهيب والعنف ضد مجتمعاتنا”.