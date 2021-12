القبض على رجل مزق القرآن الكريم في جامعة أريزونا الأمريكية (فيديو)

أعلنت شرطة جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، أمس الجمعة، القبض على شخص قام بتمزيق صفحات من القرآن الموجود بمركز تلاقي الأديان بمكتبة الجامعة.

وأكدت الشرطة في بيان أن شخصا يدعى ويلسي واجنر “بلا مأوى” يبلغ من العمر 38 عامًا ذهب إلى مكتبة الجامعة، الأربعاء الماضي، وسجلت كاميرات المراقبة لحظة قيامه بأعمال تخريبية بالمكتبة تضمنت إتلافه القرآن حتى أصبح الكتاب غير قابل للإصلاح كما ذكرت الشرطة.

وفي اليوم التالي، ذهب واجنر مرة أخرى إلى المكتبة وحاول التعدي مجددا على مقتنيات مركز تلاقي الأديان في المكتبة؛ إلا أن الشرطة ألقت القبض عليه هذه المرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الجامعة لمحطة “عائلة أريزونا” التلفزيونية قائلًا “سوف نبحث أولًا عن الدافع وراء الجريمة، هل كانت فقط من أجل الإتلاف أم كان هناك دافع فكري وراءها، وعلى هذا الأساس سوف نحول القضية للمحاكمة.

INCIDENT UPDATE – An arrest has been made in connection to the criminal damage reported at Hayden Library.

ASUPD arrested and charged Wesley Waggoner with Criminal Damage for causing significant damage to library property, including a Quran from the interfaith reflection area. pic.twitter.com/yKU5ldfkAj

— Arizona State University Police Department (@ASUPolice) December 10, 2021