أردوغان يتهم وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد الديمقراطية.. ماذا قال؟

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد الديمقراطية في دول العالم وأطلق عليها “الفاشية الرقمية”.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في (القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي) (Stratcom Summit 21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت توصف بأنها رمز للحرية بداية ظهورها “تحولت إلى مصدر تهديد رئيسي للديمقراطية”.

وأضاف أن الأكاذيب والأخبار الملفقة والمعلومات المضللة “تنتشر بسرعة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي” مشددا على أن التضليل “لم يعد مسألة أمن قومي فحسب بل تعدى ذلك وبات مشكلة أمن عالمية”.

وتابع “الديمقراطيات المتقدمة في العالم مثلنا متيقظة حيال الفاشية الرقمية المتصاعدة وتدفق الأخبار الكاذبة”.

وأردف “لا يمكن لأي شركة تواصل اجتماعي مهما كان حجمها ومكانتها أن تتجاوز القانون. حياة الملايين شابها الظلام جراء انتشار أنباء مضللة من قنوات التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآلية رقابة فعالة”.

واستدرك “لا يمكن لأي شركة (تواصل اجتماعي) أن تكون فوق القانون بغض النظر عن قوتها المادية ومكانتها الدولية”.

أكد الرئيس التركي أردوغان، أن بلاده ستواصل كفاحها ضد التضليل،رغم الشبكات العالمية التي ترى نفسها فوق المساءلة

جاء ذلك، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في "القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي" (Stratcom Summit '21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية،اليوم السبت،بمدينة إسطنبول pic.twitter.com/OgmqSzjJrp — ABDULLAH ALASSAD (@dr_aalassad) December 11, 2021

وأشار الرئيس التركي إلى أن حكومته سنت التعديلات القانونية والادارية اللازمة (بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي) في ضوء الاحتياجات والنماذج الجيدة في العالم.

وقال إن كل ذلك تم في الإطار القانوني وبموجب الصلاحيات التي تكفلها الديمقراطية والقانون الدولي.

وأكد أردوغان على أن تركيا ستواصل كفاحها ضد التضليل رغم الشبكات العالمية التي ترى نفسها فوق المساءلة.

وأضاف “لن نسمح بكل تأكيد بطمس الحقائق عبر الأكاذيب”.