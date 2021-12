أردوغان يتهم وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد الديمقراطية.. ماذا قال؟

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد الديمقراطية في دول العالم وأطلق عليها “الفاشية الرقمية”.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في (القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي) (Stratcom Summit 21) التي نظمتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان إن وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت توصف بأنها رمز للحرية بداية ظهورها “تحولت إلى مصدر تهديد رئيسي للديمقراطية”.

Speaking at #Stratcom summit 2021 in Istanbul on Saturday, #Turkish President #RecepTayyipErdoğan reiterated #Turkey's determination to fight against fake news and digital #fascism. pic.twitter.com/7JAX4Sn99i

